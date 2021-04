Liveblog corona: 'Versoepelingen mogelijk pas half mei', puppytrainingen in trek

In dit liveblog lees je alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vrijdag 16 april 2021.

11:41: Rutte: 'Versoepelingen mogelijk half mei pas'

Mogelijk worden de versoepelingen van de coronamaatregelen pas half mei ingevoerd. Dat zegt demissionair-premier Mark Rutte. Volgens Rutte hangt een besluit over versoepelingen af van de besmettingscijfers. "We gaan geen echt geen onverantwoorde dingen doen." Als komend weekend geen dalende cijfers bekend zijn tijdens het Catshuis-overleg, dan gaat de datum van 28 april van tafel. Op 28 april stonden de opening van de terrassen en de afschaffing van de avondklok gepland. Daarbij werd de kanttekening gemaakt door demissionair-minister Hugo de Jonge en Mark Rutte dat de besmettingscijfers het toe moeten laten.

10:38 Kortgeding testbedrijven tegen de Nederlandse staat afgewezen

De groep coronatestbedrijven die een kort geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse staat en Stichting Open Nederland, hebben bot gevangen bij de rechter. De eisen die zij in het kort geding hadden zijn door de rechter in Amsterdam afgewezen. De aanbesteding van coronasneltesten voor field-labs is nu toebedeeld aan Lead Healthcare. De coronatestbedrijven wilden die aanbesteding geschrapt zien worden.

09:52 Puppytrainingen erg in trek in coronatijd. 'Dit is Zoë en ze luistert af en toe'

Door de uitbraak van het coronavirus zijn we massaal thuis gaan werken. En dat heeft voor veel mensen de doorslag gegeven om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een hond in huis halen.

Kapotgevreten sloffen, een eigen plek op de bank die met opgetrokken lip wordt verdedigd. Het zijn minder leuke kanten van het hebben van een hond. De viervoeter die ooit als aandoenlijke pup het huis binnenstapte heeft opvoeding nodig, dat moge duidelijk zijn.

09:42 FNV wil gratis coronatestbewijs voor grenwerkers

De FNV wil dat zo'n 50.000 mensen in het grensgebied van Nederland en Duitsland wonen en werken een gratis coronatestbewijs krijgen van de GGD. Duitsland verlangt sinds 6 april dat alle Nederlanders die het land binnenkomen een negatieve coronatest meenemen die niet ouder is dan 72 uur. Aangezien de GGD geen testbewijzen op naam afgeeft zijn grenswerkers aangewezen op commerciële testbureaus, die flinke bedragen rekenen per test. De FNV heeft minister Hugo de Jonge gevraagd om de GGD's de opdracht te geven de coronatestbewijzen gratis te verstrekken.

09:01 Toerismebranche Rotterdam en Dordrecht willen een speciale staatssecretaris om nood aan te pakken

Een aparte staatssecretaris voor toerisme. Dat vragen Rotterdam Partners en Dordrecht Marketing samen met 13 andere grote toerisme- en marketing organisaties Om de zwaar getroffen toerisme- en recreatiebranche overeind te houden is een nationaal plan nodig van honderden miljoenen euro's.

"Er zijn de helft minder hotelovernachtingen geweest in het afgelopen jaar. En ook de bestedingen in het algemeen zijn voor de helft terug gelopen", vertelt Wilbert Lek, directeur van Rotterdam Partners. Attracties, musea en congrescentra hebben met corona maatregelen moeten werken. En dus flink verlies geleden.