Liveblog teruglezen: Hugo de Jonge blij met fieldlabs en 'Hologram Hoestende Harry' helpt bij coronatraining

22:00 Ziekenhuispersoneel krijgt Pfizer-vaccin als Janssen langer wegvalt

Het vaccin van Pfizer/BioNTech zal worden ingezet als alternatief voor het Janssen-vaccin, mocht het prikverbod met dat laatste middel worden verlengd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat bekendgemaakt.

Het besluit betekent volgens het ministerie dat ziekenhuispersoneel onder de 60 met direct patiëntencontact vanaf volgende week een vaccin kan krijgen. Dat had eigenlijk deze week moeten gebeuren. Maar vanwege de onzekerheid over mogelijke bijwerkingen van het Janssen-vaccin besloot demissionair minister De Jonge om dat middel niet in te zetten totdat een onderzoek van het Europese Medicijnagentschap EMA duidelijkheid biedt. Die duidelijkheid wordt komende week verwacht.

20:53 Hoestende hologram Harry bootst coronapatiënt na in het Franciscus Gasthuis

Een bleke man zit proestend op het rand van het ziekenhuisbed. Harry is zijn naam en hij is een hologram. Deze virtuele patiënt stoomt verpleegkundigen klaar voor het echte werk op de corona-afdeling. Ze leren hoe ze met COVID-patiënten moeten omgaan. "Je voelt echt de druk om het goed te doen. Het is heel erg realistisch."

Verpleegkundige Daniel Stofberg krijgt vrijdag zijn COVID-training. Hij loopt rond met een zwarte HoloLens. Een virtuele bril met speakers erin. Daniel ziet door de bril hologram Harry levensecht zitten op het bed voor hem. Zijn temperatuur, saturatie en bloeddruk staan ook in beeld. Daniel komt deze middag al snel tot de conclusie dat de virtuele patiënt extra zuurstof nodig heeft. "Anders gaat hij het niet redden!"

Tot voor kort werd er veel getraind met dummy-poppen. Maar een hologram is realistischer. De trainees beleven hiermee echt wat hun collega's meemaken op de corona-afdeling. Van ernstig zuurstofgebrek tot flinke hoestbuien. Het is erg confronterend voor verpleegkundige Daniel. "Dit is levensecht en daardoor ook veel spannender. Je voelt echt de druk om het te goed te doen."

18:33 Hugo de Jonge over fieldlabs: 'Risico's vallen mee, levert mensen vooral heel veel plezier op'

Demissionair minister Hugo de Jonge wuift in een tv-uitzending van TV Rijnmond de kritiek op de fieldlabs van de hand. Volgens hem zijn de risico's overzichtelijk en is het enthousiasme enorm. Daarnaast benadrukte hij opnieuw dat een stap zetten in de opening van de samenleving voorlopig nog niet mogelijk is. "We zijn nog niet over de piek heen in de ziekenhuizen."

Mogelijke versoepelingen zijn voorlopig nog niet in zicht, dat weet De Jonge ook. Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag werd bekend dat versoepelingen niet 21 april, maar mogelijk 28 april in aantocht zijn. Maar ook dat is niet zeker. "We moeten telkens onze verwachtingen uitspreken en tegelijkertijd behoedzaam zijn. Wat we zeggen is geen belofte, geen zekerheid."

Dat de versoepelingen telkens worden uitgesteld, leidde tot kritiek op het kabinet. Burgemeesters van verschillende steden, onder wie ook burgemeester Ahmed Aboutaleb, riep op tot opening van de buitenruimten, inclusief de terrassen.

17:42 Winkelbranche: pas half mei versoepelen onacceptabel

Winkelbrancheorganisatie INretail vindt het "volstrekt onacceptabel" dat de coronamaatregelen mogelijk pas half mei versoepeld worden. De organisatie voor non-foodwinkels is naar eigen zeggen furieus over uitspraken van demissionair premier Rutte van vandaag. "Ondernemers willen duidelijkheid en perspectief horen."

Dinsdag presenteerden Rutte en minister De Jonge een uitgebreid openingsplan. Daarin staat dat er op 28 april een einde komt aan de avondklok en dat de terrassen onder voorwaarden weer open kunnen, mits de coronasituatie dat toelaat. Vandaag temperde Rutte de verwachtingen en zei dat de versoepelingen mogelijk pas in de tweede week van mei kunnen ingaan.

"Hoe duidelijk ben je als je na drie dagen alles weer ter discussie stelt?", zegt INretail. "Rutte moet koers houden en zich richten op wat 28 april wél mogelijk is, zoals een normale winkelopenstelling voor non-foodwinkels. De sector gaat eraan door alle beperkingen."

INretail-directeur Meerman zegt dat hij winkeliers er niet van zal weerhouden om op 28 april open te gaan, ook als dat van het kabinet niet mag. "Wij gaan ze niet meer tegenhouden. Ondernemers staan met de rug tegen de muur."

17:28 Volgende week zelftests in de supermarkt

Nederlanders kunnen vanaf volgende week in de supermarkt terecht voor een coronazelftest. Albert Heijn legt de tests woensdag in de schappen, ook Lidl begint er volgende week mee en Jumbo gaat ze naar eigen zeggen "op korte termijn" aanbieden.

Lidl is in zee gegaan met het Chinese Acon Biotech. Albert Heijn verkoopt testen van het Zwitserse Roche. Welke testen Jumbo gaat verkopen is nog niet duidelijk.

De prijsverschillen tussen de supermarkten zijn relatief groot. Een test bij Albert Heijn kost 6,99 euro. Lidl zegt de test te verkopen tegen kostprijs en rekent minder dan de helft van Albert Heijn. Jumbo kan nog geen prijs noemen.

17:15 Kabinet wil boete voor schenden quarantaineplicht van 435 euro

Het kabinet stuurt definitief twee wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer met nieuwe corona-wetgeving. Het gaat om de quarantaineplicht na reizen en het invoeren van het coronatestbewijs om mee te kunnen doen aan bepaalde activiteiten.

Het kabinet wil half mei de verplichte quarantaine invoeren "omdat onderzoek aantoont dat mensen zich slecht aan de regels houden".

Wie zich niet aan de verplichting houdt kan een boete van 435 euro krijgen. Alle reizigers uit gebieden met 'zeer hoog risico' moeten minimaal vijf dagen in quarantaine. Als zij daarna een negatieve testuitslag hebben, houdt de quarantaine op. Zo niet, dan komen er nog vijf dagen bij, tot een totaal van tien dagen.

"Reizigers moeten als zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan en zij zijn zelf verantwoordelijk voor een geschikte quarantaine-accommodatie", zegt het kabinet.

Het gaat om reizen per auto, trein, bus en vliegtuig. Reizigers worden gecontroleerd op het bezit van een negatieve testuitslag of een ingevulde quarantaineverklaring. De verplichting gaat ook gelden voor toeristen die Nederland binnen komen.

16:13 RIVM: 1344 besmettingen, 1 regiogenoot overleden

Het RIVM meldt vrijdag 1344 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Donderdag ging het nog om 1107 nieuwe gevallen, woensdag 707 en dinsdag 998. Met de cijfers van vrijdag komt het gemiddelde van de afgelopen zeven neer op 998 besmettingen per dag.

In de afgelopen 24 uur is één regiogenoot uit Rotterdam overleden aan de gevolgen van het virus. Woensdag ging het nog om 6 overledenen. Volgens het RIVM zijn er 5 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8966 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 214 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: de afgelopen week werden gemiddeld 7493 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 11 procent vergeleken met een week eerder.

15:53 Adrenaline, hectiek en soms tranen uit frustratie: hoe de mensen van de GGD al 15 maanden corona te lijf gaan

Van een eerste intern mailtje over ‘een raar virus in China’ begin januari vorig jaar tot meer dan 2.500 mensen die nu elke dag met coronabestrijding bezig zijn: voor de GGD Rotterdam-Rijnmond waren de afgelopen vijftien maanden ongekend hectisch. In de korte documentaire ‘Positief’, die Rijnmond zaterdag 17 april uitzendt, blikken diverse hoofdrolspelers terug op de afgelopen tijd.

“De eerste testen, thuisbemonstering, deden we met autootjes die we toevallig hadden staan en dan gingen we mensen thuis testen”, herinnert teamleider Karin Oudshoorn zich de beginperiode in maart 2020. Nu zijn er in de regio negen testlocaties, waaronder twee XL-centra, waar zo’n 8.000 testen per dag worden afgenomen. “Heel dankbaar werk”, zegt bemonsteraar Fatima el Ghiati daarover, nadat ze net een jong kind geruststellend heeft toegesproken terwijl ze een wattenstaaf in zijn neus stak.

15:43 Vanaf juli meebetalen aan testbewijs voor activiteiten

Het kabinet wil per wet regelen dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot evenementen, horeca, sportwedstrijden en culturele instellingen. Tot en met juni betaalt de overheid de kosten voor een testbewijs, daarna moeten de bezoekers zelf betalen. Dat zou volgens het kabinet op maximaal 7 euro en 50 cent uitkomen per persoon. De belangrijkste voorwaarde voor het invoeren van een testbewijs voor toelating is dat toegang tot evenementen, horeca, sportwedstrijden en culturele instellingen niet op een andere manier geregeld kan worden.

13:11 Pfizer gaat versneld vaccins leveren

Pfizer gaat op korte termijn versneld vaccins uitleveren aan Nederland, zegt de farmaceut tegenover de NOS. Vanaf eind april komt dat wekelijks neer op zo'n 144.000 tot 230.000 doses boven op de 500.000 die al geleverd zouden worden. In de week van 31 mei gaat het aantal geleverde vaccins omhoog van 800.000 naar één miljoen. Van het Pfizer-vaccin zijn twee doses nodig voor bescherming tegen het coronavirus.

11:47 Rotterdamse nachtclub RTM stopt op locatie onder het Hofplein

RTM stopt op de locatie onder het Hofplein. De nachtclub kreeg in januari 2020 de allereerste 24-uursvergunning sinds jaren. Door de coronacrisis ging de nachtclub in maart van dat jaar dicht. De nachtclub startte in 2019 met een experiment om het Rotterdamse nachtleven op de kaart te zetten. De organisatie geeft aan dat een heropening niet mogelijk is omdat de locatie niet meer aan te houden is. De organisatie achter RTM gaat op zoek naar een nieuwe locatie zodra er perspectief is voor nachtclubs.

11:41: Rutte: 'Versoepelingen mogelijk half mei pas'

Mogelijk worden de versoepelingen van de coronamaatregelen pas half mei ingevoerd. Dat zegt demissionair-premier Mark Rutte. Volgens Rutte hangt een besluit over versoepelingen af van de besmettingscijfers. "We gaan geen echt geen onverantwoorde dingen doen." Als komend weekend geen dalende cijfers bekend zijn tijdens het Catshuis-overleg, dan gaat de datum van 28 april van tafel. Op 28 april stonden de opening van de terrassen en de afschaffing van de avondklok gepland. Daarbij werd de kanttekening gemaakt door demissionair-minister Hugo de Jonge en Mark Rutte dat de besmettingscijfers het toe moeten laten.

10:38 Kortgeding testbedrijven tegen de Nederlandse staat afgewezen

De groep coronatestbedrijven die een kort geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse staat en Stichting Open Nederland, hebben bot gevangen bij de rechter. De eisen die zij in het kort geding hadden zijn door de rechter in Amsterdam afgewezen. De aanbesteding van coronasneltesten voor field-labs is nu toebedeeld aan Lead Healthcare. De coronatestbedrijven wilden die aanbesteding geschrapt zien worden.

09:52 Puppytrainingen erg in trek in coronatijd. 'Dit is Zoë en ze luistert af en toe'

Door de uitbraak van het coronavirus zijn we massaal thuis gaan werken. En dat heeft voor veel mensen de doorslag gegeven om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een hond in huis halen.

Kapotgevreten sloffen, een eigen plek op de bank die met opgetrokken lip wordt verdedigd. Het zijn minder leuke kanten van het hebben van een hond. De viervoeter die ooit als aandoenlijke pup het huis binnenstapte heeft opvoeding nodig, dat moge duidelijk zijn.

09:42 FNV wil gratis coronatestbewijs voor grenwerkers

De FNV wil dat zo'n 50.000 mensen in het grensgebied van Nederland en Duitsland wonen en werken een gratis coronatestbewijs krijgen van de GGD. Duitsland verlangt sinds 6 april dat alle Nederlanders die het land binnenkomen een negatieve coronatest meenemen die niet ouder is dan 72 uur. Aangezien de GGD geen testbewijzen op naam afgeeft zijn grenswerkers aangewezen op commerciële testbureaus, die flinke bedragen rekenen per test. De FNV heeft minister Hugo de Jonge gevraagd om de GGD's de opdracht te geven de coronatestbewijzen gratis te verstrekken.

09:01 Toerismebranche Rotterdam en Dordrecht willen een speciale staatssecretaris om nood aan te pakken

Een aparte staatssecretaris voor toerisme. Dat vragen Rotterdam Partners en Dordrecht Marketing samen met 13 andere grote toerisme- en marketing organisaties Om de zwaar getroffen toerisme- en recreatiebranche overeind te houden is een nationaal plan nodig van honderden miljoenen euro's.

"Er zijn de helft minder hotelovernachtingen geweest in het afgelopen jaar. En ook de bestedingen in het algemeen zijn voor de helft terug gelopen", vertelt Wilbert Lek, directeur van Rotterdam Partners. Attracties, musea en congrescentra hebben met corona maatregelen moeten werken. En dus flink verlies geleden.