Hardloper Roy Hoornweg beleeft zondag het sportsprookje van zijn leven: 'hardlopen over een landingsbaan, hoe gaaf is dat?'

Acht rondjes van vijf kilometer over start- en landingsbaan. En dan nog twee keer een kilometer van en naar een hangar met start en finish. Dat samen maakt de marathon die zondagochtend wordt gelopen op Twente Airport bij Enschede. Een klein tachtig atleten staan aan de start en stuk voor stuk zijn ze van topniveau. Tenminste één van hen 'debuteert' op de koningsafstand en dat is Roy Hoornweg. "Lopen op een vliegveld, hoe gaaf is dat? Over de startbaan, met strak asfalt en hartstikke breed."

Het is een opmerkelijk verhaal, want hardloper Hoornweg houdt zich normaal met heel andere dingen bezig. Zo hard mogelijk op de 5000 meter of halve marathon en tempo maken voor anderen in de beginfase van een wereldrecordpoging, dat is wat hij normaal doet. Maar het verlangen naar de beroemde 42 km en 195 meter was er wel. Een supersonische trainingsloop van de afstand in december opende onverwachte deuren, hij bleek er onvermoede talenten voor te hebben.



Hoornweg: "Ik heb altijd gedroomd van de marathon. En zondag word ik ook echt marathonloper. Ik voel het aan mijn gezicht als ik erover begin te praten, ik ga helemaal stralen. Het is een soort droom dit." En inderdaad; de 31-jarige Hoornweg glimt van oor tot oor. Het is dan ook niet zomaar een marathon: er staat een Olympisch ticket op het spel.



Roy Hoornweg op de plek waar het allemaal begon: bij De Kuip ving hij als jongetje tijdens de Marathon van Rotterdam een bidon van de latere winnaar en was hij meteen verkocht. | Foto: Rijnmond

Deelname aan de Olympische Spelen in juli in Sapporo is voor de Papendrechter normaal gesproken volgens de Olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen. Maar dat maakt de eventuele voorpret niets minder. Hoornweg: "De spelen zijn het hoogste van het hoogste. Om daar te staan. Het Olympisch dorp. Dat is gewoon magisch." Bijkomend voordeel: een Olympiër, dat is echt iemand. Die achtergrond opent doorgaans ook veel zakelijke deuren in de loopbaan na de sport.



De Papendrechter beleeft een succesvolle loopcarrière, waarbij hij zich de laatste jaren vooral richt op het tempo maken voor de wereldtoppers. Met succes en vaak precies op de seconde loodst hij de besten door de beginfase van hun race. Dat betekent uit de wind houden, zorgen dat er niet te langzaam wordt gelopen, maar zeker ook niet te hard en bidons aannemen en doorgeven. Voor dat werk wordt hij geprezen. Maar het was niet al goud wat er blonk voor de sporter.

Hardloper Roy Hoornweg uit Papendrecht | Foto: NN Running Team

Helemaal kapot

Vijf jaar geleden deed Hoornweg een vergeefse poging de 5000 meter te halen op de spelen in Rio. Het ging mis op pure pech. "Dat was een dieptepunt. Ik haalde toen 12.000 euro op met Roy2Rio, een crowdfunding. Heb honderd dagen getraind in Australië en de Verenigde Staten. Ik was net getrouwd en dan al zo lang weg. Huis en haard verlaten om me puur te focussen op de sport. Ik heb alles op alles gezet. Een paar dagen voor het einde van het project werd ik onverwacht uitgeloot voor de beslissende race op Stanford University in de Verenigde Staten. Ik kon geen kant meer op. Het was over. Daar ben ik helemaal kapot van geweest."



Dat verdriet zat diep en kwam er een jaar later pas echt uit. Voor zijn sponsors en donateurs gaf hij een presentatie over Roy2Rio. Een slideshow met foto's en verhalen. Terwijl hij daar vertelde, brak hij. Alles kwam eruit. Tranen met tuiten. De zaal reageerde begripvol. "Het was blijkbaar nodig dat het los kwam. En dat gebeurde die avond. Het duurde twee jaar voor ik het eindelijk echt los kon laten."



In een poging tot 'revanche' op zijn mislukte missie trainde hij zich bijna letterlijk kapot en zat vervolgens maanden geblesseerd aan de kant. Hij kreeg mentale hulp, verzamelde een sterk team om zich heen en richtte zich op. Ging weer lopen en ging weer winnen. En bleek een gewilde 'haas'. En toen kwam dus de vlammende training in december die hem een ticket bracht voor de wedstrijd in Enschede.



Tijdens die speciale marathon moet hij de vijfde Nederlander worden die een marathon aflegt in het schroeiende tempo van minder dan 2 uur en tien minuten. Alleen die tijd geeft serieuze kans op een startbewijs in Japan. Wat hoop geeft, is dat Hoornweg zijn handvol Nederlandse concurrenten in eerdere wedstrijden over andere afstanden vaak de baas was. En dat hij tijdens zijn spontane marathon in 2 uur 18 minuten naar zijn gevoel nog wel wat sneller had gekund.



"Het is mijn debuut zondag. Je weet ook eigenlijk niet beter. Ik voel gezonde spanning, maar lig er niet wakker van. De situatie is anders dan vijf jaar geleden, toen móest het wel, mensen hadden geld in mijn plan gestopt. Maar dat is verleden tijd. Ik heb er enorm veel zin in. Aan de voorbereiding ligt het niet, die ging perfect. Het is een mooi avontuur. Een cadeautje."