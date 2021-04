Bij een inval donderdag in een loods in Oude Tonge zijn 45 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen.

De inval was in een loods aan de Capelleweg. Het was een onderzoek in opdracht van de FIOD, ondersteund door de douane en de politie.

Als deze partij op de markt was gekomen, was de Nederlandse Staat zo'n 11 miljoen euro aan accijnzen misgelopen.

Ook werden in de loods bijna duizend hennepplanten aangetroffen en een hoeveelheid chemicaliën. De politie onderzoekt de zaak verder.