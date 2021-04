17-jarige Nick wil spelen en organiseert festival: We Will Rock Corona!

“Als je met je band speelt heb je onderlinge grapjes en kun je al je energie en frustratie kwijt. De hele avond lekker doorraggen. Dat is heel tof,” vertelt de jonge muzikant thuis 'in zijn hok'. Aan de rand van de Dordtse polder heeft hij alle ruimte om de versterker op tien te zetten, maar na ruim een jaar bijna alleen maar thuis muziek maken is die lol er wel een beetje vanaf. Nick wil spelen met zijn maten, niet alleen.



Het gemis vrat aan Nick. "Er waren dagen dat ik me wat minder voelde, ja. Eigenlijk best vaak."



Gitarist/zanger Nick Wilschut thuis in zijn muziekruimte | Foto: Rijnmond



Nick en zijn ouders raakten in gesprek met Erwin van Heusden van theaterruimte de Oude School in Dordrecht. Zij zochten een plek om muziek te maken, hij zocht eindelijk weer eens vermaak in zijn monumentale vroegere schoolgebouw. Maar als Permeator zou mogen spelen, waarom dan niet meer bands? En waarom dat dan niet opnemen en streamen als tweedaags festival? 'We Will Rock Corona' was geboren. Online en helemaal coronaproof.



Nick mist het spelen met zijn band, en hij is niet de enige. Concerten zijn er niet en oefenruimtes zijn allemaal dicht. “Ik app meer met de bandleden dan dat ik nu muziek met ze kan maken.” Uit die vervelende situatie ontstaat nu dan toch ook wat moois: vijftien andere bands zijn dolblij dat ze weer een keer samen mogen spelen.



Permeator tijdens de opname van We Will Rock Corona | Foto: Rijnmond

Nick krijgt volop positieve reacties van anderen op zijn initiatief. “We zijn je eeuwig dankbaar dat je dit voor ons hebt gedaan,” hoorde hij al. Het festival is dankzij de gemeente Dordrecht kosteloos online te zien op 23 en 24 april. Aanvankelijk zouden de kaartjes een paar euro kosten, maar dat neemt de gemeente nu voor zijn rekening. De zestien bands worden professioneel in beeld gebracht. Vader Marcel: "We wilden een hoogwaardig festival neerzetten. Geen gedoe tussen de schuifdeuren, maar iets moois voor het oog en het oor."

Opname van We Will Rock Corona | Foto: Rijnmond

Het festival is zeker niet alleen voor liefhebbers van keiharde metal. Ook singer-songwriters zijn van de partij en er speelt een pianist op de vleugel. Nick: "We willen het zo leuk mogelijk maken voor iedereen."



Gitarist/zanger Nick Wilschut thuis in zijn muziekruimte | Foto: Rijnmond

Al denken de Permeator-leden daar nog even niet aan als ze, bezweet van het rocken, van het podium afstappen. "Door de corona is optreden niet aan de orde. Het is heel leuk dat we nu zo samen kunnen komen", zegt bassist Joël. En drummer Mik is ook duidelijk over zijn missie: "Ik ram het er allemaal uit."



We Will Rock Corona is vrijdag 23 en zaterdag 24 april te volgen via https://www.live-online.nl/