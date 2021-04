Hotel voor 700 arbeidsmigranten in Hellevoetsluis

Het hotel moet (tijdelijke) woonruimte bieden aan 700 personen. Het doel van het hotel is dat er meer gewone huizen beschikbaar komen voor mensen die hiernaar zoeken.

Volgens de gemeente is huisvesting voor migranten, die bijvoorbeeld in de haven of in kassen werken, vaak niet goed geregeld. Voor henzelf en voor de omgeving levert dit problemen op. Zo worden starters die naar huizen zoeken beconcurreerd omdat eengezinswoningen opgekocht worden om te verhuren.

Rondom het hotel komen een kleine supermarkt, een sportschool en horeca. Alle kamers van het hotel hebben een eigen keuken en slaapkamer.

Het plan voor het hotel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.