De sloop gaat door maar deze Tweebossers blijven vechten: 'Zodat anderen dit niet overkomt'

Tijdelijke bewoner Hero heeft een andere mening dan Edwin. “Dit is niet goed. Er werken ook normale mensen bij Vestia en dat zijn geen ratten.” Volgens hem zijn raadsleden, wethouders en de burgemeester ook verantwoordelijk voor de ontstane situatie in de Tweebosbuurt. Hij snapt het sentiment van de maker(s) wel. Hero woont in hetzelfde blok, maar weet nog niet wanneer zijn tijdelijk huis gesloopt wordt.

Het tijdstip, maar ook de locatie is opvallend. Een paar dagen eerder verloren bewoners een kort geding bij de kantonrechter. De sloop van de Tweebosbuurt is nu onafwendbaar. De buurt wordt gefaseerd gesloopt, het gedeelte in de De la Reystraat is als eerste aan de beurt. Over een paar dagen beginnen inpandige werkzaamheden, over een paar weken begint de sloop aan de buitenkant. De huizen die gesloopt worden zijn leeg.

Het is nog niet afgelopen Bewoner Mustapha

Bewoner Mustapha over het verlies van het kort geding: “Dit is weer een tegenslag. Het woongenot is weg door de dichtgetimmerde ramen en deuren. Nu komt de sloop echt dichtbij.” Desondanks gaat hij door met de strijd. “Het is nog niet afgelopen.” Mustapha heeft een huis aangeboden gekregen waar hij in 2023 kan intrekken. Desondanks blijft hij strijdbaar voor de bewoners die nog niets hebben. Er loopt nog een andere zaak in hoger beroep bij het gerechtshof over de ontbinding van het huurcontract van enkele bewoners. Het is de laatste van talloze rechtszaken van de afgelopen jaren.

Mustapha kan pas in 2023 naar een nieuwe woning | Foto: Rijnmond

Hij haalt een brief van de gemeente uit zijn achterzak. Drie jaar geleden vonden Mustapha en andere bewoners deze op de deurmat. “Uw woning wordt gesloopt, daarom moet u verhuizen” is de strekking. Dit bericht kwam bij de bewoners als donderslag bij heldere hemel. “Waarvoor ik vecht is dat bewoners zeggenschap krijgen over hun eigen buurt. Uiteindelijk bepalen de bewoners de leefbaarheid van de buurt.”

Bevolkingspolitiek

Van de 535 woningen mogen er elf blijven staan in de Tweebosbuurt, Wim Leeuwis woont al vanaf 1974 in de wijk en mag blijven. Na een bemiddelingstraject in 2020 is besloten om 11 woningen minder te slopen. Net als Mustapha zegt Wim dat de strijd tegen de herstructurering verder gaat dan alleen hun eigen wijk. “Wat de Tweebosbuurt overkomt gaat ook andere buurten overkomen.” Als voorbeeld noemt hij dat een wijk minder lage inkomens en meer midden- en hoog inkomens krijgen. “Ik ben tegen deze ‘bevolkingspolitiek’.”

Wim woont 47 jaar in de wijk, zijn huis wordt niet gesloopt | Foto: Rijnmond

Hero is vanaf volgende week drie jaar bewoner van Tweebosstraat. Volgens hem is dat de laatste 'verjaardag' in deze buurt. Hij is het jongste lid van de bewonerscommissie, maar heeft al veel van zich laten horen. Hij was één van de oprichters van de wooncoöperatie. Het doel was om met deze coöperatie woningen van corporatie Vestia over te kopen en de sloop tegengaan. Vesta ging niet in op dit verzoek.

Tijdelijke bewoner Hero | Foto: Rijnmond

Waarom strijdt hij als tijdelijke bewoner? "De woningcorporatie en de gemeente staan volledig in hun recht. Maar dit voelt niet goed. De gemeente kan mensen ontwortelen en dat is mijn persoonlijke reden waarom ik me hiervoor inspan.” Hij wil een voorbeeld zijn voor andere buurten die hetzelfde lot mogelijk ondergaan. Zijn boodschap aan die mensen: “verenig jezelf. Wees eerlijk, duidelijk en strijd voor wat je lief is. En dat is je huis.”