Podcast Feyenoord: Over nieuw scoutingsteam en mooie bekerfinales uit het verleden

In een nieuwe podcast over Feyenoord spreken Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Ruud van Os over het Feyenoord-loze weekend, nu de club niet uitkomt in de bekerfinale. Vitesse en Ajax staan zondag in de Kuip tegenover elkaar en de uitkomst van die wedstrijd is cruciaal voor het restant van het seizoen voor Feyenoord. Als Vitesse de beker wint lijkt Feyenoord al veroordeeld tot de play-offs om Europees voetbal.