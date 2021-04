Dierenvoedselbank-oprichter Ferry van der Kaaij is overleden

De dierenvoedselbank werd zeven jaar geleden opgericht om dierenvoer te regelen voor de armsten in Rotterdam. Daarmee werden meer dan 1.2000 dieren van voedsel voorzien.

In oktober kreeg Van der Kaaij de erepenning van de stichting Dierenlot. Hiervoor werd hij met een smoesje naar een theater in Gorinchem gelokt waar hij werd verrast. "Ik heb thuis na afloop wel een uur gejankt," zei hij destijds toen hij al erg ziek was. Naast de erepenning mocht hij 5.000 euro uitgeven namens de stichting.

Het afgelopen jaar werd Van der Kaaij ook meerdere keren bezocht door Rijnmond-presentator Sander de Kramer voor Rijnmond Helpt.