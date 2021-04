Eredivisie-scheidsrechter Christiaan Bax stopt en fluit vrijdagavond zijn laatste duel

"Het zal voor velen wel als een verrassing komen", begint Christiaan Bax. Hij is pas 32 jaar en weet dat hij 's-avonds zijn laatste wedstrijd zal fluiten. "Als je me dit vijf jaar geleden had gevraagd, dan wist ik ook al dat ik dit niet tot mijn veertigste wilde doen."

Bax is al elf jaar fysiotherapeut en zit inmiddels in zijn eerste jaar van de opleiding tot osteopaat. "Ik heb nu de leeftijd om een keuze te maken. Of het niet valt te combineren? Nee, want ik heb altijd voor 100 procent op voetbal gefocust. Dan kan ik niet op 70 of 80 procent de wedstrijden gaan fluiten. Dat is niet eerlijk naar mezelf toe, maar ook niet naar de spelers en de clubs."

Telstar - Excelsior zal vrijdagavond dus zijn laatste duel zijn. Maandag is er een uitgebreide reportage met Christiaan Bax te zien in FC Rijnmond.