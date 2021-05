Robin maakt songfestivalliedjes visueel voor doven en slechthorenden: 'Ik probeer het nummer echt te voelen'

Meer dan tachtig uur heeft de 25-jarige Robin zich voorbereid om ‘zijn’ nummers, de inzendingen van België, Oostenrijk, Portugal en Georgië, zo goed mogelijk te kunnen vertalen. En dat betekent luisteren, luisteren en nog eens luisteren.

"Ik zit dan achter de laptop en speel het liedje steeds opnieuw af om het helemaal in me op te kunnen nemen en het echt te voelen", legt Robin uit over zijn aanpak. "Daarna ga je meteen door met het uit je hoofd leren van de tekst. Om het goed te kunnen vertalen moet ik natuurlijk wel goed begrijpen waar het over gaat. Zo probeer ik het zo visueel mogelijk te maken."

Emotie overbrengen

Want dat is uiteindelijk de taak van de sign dancers: de muziek als het ware vertalen naar beelden. Robin: "Dat doe je door met mimiek te spelen, maar ook natuurlijk met gebaren en door op het ritme te bewegen. Het belangrijkste is om de emotie van het nummer over te brengen op de kijker."

Robin werd op jonge leeftijd doof en kreeg tot zijn twaalfde niet veel mee van muziek, tot hij een cochleair implantaat kreeg en hij een stuk beter in staat is om verschillende tonen te onderscheiden. Sindsdien geniet hij heel erg van muziek en meldde hij zich aan als muziektolk voor het Eurovisie Songfestival. Zo hoopt hij dat andere doven en slechthorenden ook van het liedjesfestijn kunnen genieten.

'België is heel uitdagend'

Rustige nummers zijn voor Robin favoriet, want dat past het beste bij zijn stijl. Drie van de vier nummers die hij gaat vertalen zijn dat, behalve die van België. “Dat is voor mij echt heel uitdagend”, vertelt Robin over het liedje van de rockband Hooverphonic. "Het tempo is heel hoog. Het gaat ook nog eens over twee personen, dus je moet ook de rol spelen van man én vrouw. In dat tempo is dat best lastig."

Maar Robin heeft er het volste vertrouwen in. "Het is zo speciaal dat ik dit mag doen."