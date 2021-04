Haagse politiek nog niet enthousiast over gezamenlijke Tourstart met Rotterdam

Een flink deel van de Haagse gemeenteraad heeft grote moeite met de poging van Rotterdam en Den Haag om de Grand Départ van de Tour de France in 2024 of 2025 naar de regio te halen. Volgens Omroep West vinden partijen het 'getuigen van grote minachting en bestuurlijke arrogantie' dat het stadsbestuur van Den Haag zich hard maakt voor de tourstart voordat er een debat over in de raad heeft plaatsgevonden.

ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Islam Democraten, NIDA, Partij voor de Dieren, PvdA en SP schaarden zich donderdagavond achter een protest van de Haagse Stadspartij. Rotterdam en Den Haag presenteerden vorige week vrijdag de plannen met onder meer filmpjes op social media. Maar de partijen – samen goed voor 17 van de 45 zetels in de raad – vinden eigenlijk dat de politiek hier eerst 'op een ordentelijke manier' over had moeten debatteren en besluiten. De handtekening onder het bid, dat officieel door Rotterdam wordt uitgebracht, moet daarom worden weggehaald voor de raad zich heeft uitgesproken, stellen ze.

Het debatje over de tourstart werd donderdag door raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij in een discussie over projectontwikkeling gefrommeld. Dit omdat het bid al op 6 mei wordt ingediend bij de organisatie van het meest aansprekende wielerevenement ter wereld. 'Dus vandaar dat ik ben genoodzaakt om hier op dit moment een motie over in te dienen,' aldus Bos, voor de gelegenheid getooid met een petje van het voormalige wielerteam Kas. 'Dit is het enige moment waarop we nog om uitstel kunnen vragen. A bientot.'

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, sport) verklaarde dat Den Haag positief heeft gereageerd op het verzoek van Rotterdam om het bid te steunen, met daarbij wel de voorwaarde dat de raad er nog officieel mee moet instemmen. Pas als de organisator van de Tour de France de start aan Rotterdam toewijst, komt er een voorstel in de Haagse raad om ook geld beschikbaar te stellen.

Rotterdam organiseerde in 2010 zelf de start van de grootste wielerronde van de wereld.