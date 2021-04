Uit de handel gehaalde kruiden van Rotterdamse producent Verstegen met mogelijke glasdeeltjes, toch weer op de markt

De Rotterdamse producent Verstegen heeft vorig jaar maart glazen strooiers met kruiden van de markt gehaald, omdat er mogelijk glasdeeltjes los konden komen van de bovenrand onder de dop. Maar nu blijkt dat deze partij gevaarlijke potjes niet is vernietigd maar opnieuw op de markt zijn gebracht. Zonder dat Verstegen het wist.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt nu dus weer voor het gebruik van de Verstegen-potjes met laos, paprika mild, chili, Italiaanse kruiden, cayennepeper, dragon, kaneel, komijnzaad, nootmuskaat, paprika pikant en peper zwart met een specifiek partijnummer.

Na een melding van iemand die zich had bezeerd aan een potje met kruiden, hebben inspecteurs van de NVWA achterhaald waar dat potje vandaan was gekomen. Dat bleek een bedrijf in de provincie Gelderland te zijn. Tijdens een inspectie bij dat bedrijf kregen de inspecteurs twijfels bij een partij glazen strooiers met kruiden en specerijen. Rechercheurs hebben het bedrijf daarop doorzocht en troffen de 'oude' partij aan.

Inmiddels blijkt dus dat een deel van de Verstegen partij niet is vernietigd maar is doorverkocht aan (tussen)handelaren. Dat betekent dat er ook potjes bij consumenten zijn beland. Het is onduidelijk waar de kruiden terecht zijn gekomen en verkocht.

Hoe de producten bij het Gelderse bedrijf terecht zijn gekomen, wordt nog verder bekeken in het strafrechtelijk onderzoek van de NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA).