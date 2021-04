LIVE: FC Rijnmond met Robin van Galen over Feyenoord en Sparta

Robin van Galen is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De voormalig waterpolo-bondscoach zit samen met de vaste analisten Harry van der Laan en Dennis van Eersel aan tafel bij presentator Bart Nolles. In de uitzending zullen de prestaties van Feyenoord en Sparta van dit seizoen uitvoerig worden besproken.

Van Galen won in 2008 met de waterpolodames goud tijdens de Olympische Spelen in Peking. Onlangs was de geboren Rotterdammer nog in de race om teammanager te worden bij zijn jeugdliefde Feyenoord, maar inmiddels is Van Galen geen kandidaat meer voor die functie.

Aan de voetbaltafel zal er verder gesproken worden over het seizoen tot nu toe van met name Feyenoord en Sparta. Verder wordt het laatste nieuws besproken en is er een reportage te zien van 'Feyenoord Bijzondere Wensen', waarin de club terminaal zieke supporters nog een keer de Kuip laat zien.

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.