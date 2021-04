Van Galen in FC Rijnmond: 'Feyenoord is het aan zijn stand verplicht om boven Vitesse te eindigen'

Met nog vijf speelrondes te gaan is Europees voetbal volgend seizoen nog allerminst zeker voor Feyenoord. De Rotterdammers staan op plek vijf en die positie geeft op dit moment recht op play-offs voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League. Mogelijk ontstaat er een gunstiger scenario als Ajax zondag de beker wint, maar dan moet Feyenoord nog wel de huidige nummer vier Vitesse achterhalen. "En dat zijn ze ook wel aan hun stand verplicht", vertelt Robin van Galen in FC Rijnmond.

"Je krijgt met Vitesse en Ajax-thuis nog wedstrijden waarin je het verschil kunt maken", vervolgt de voormalig waterpolo-bondscoach. "Maar dat moeten ze dan natuurlijk wel doen."

Mocht Ajax komende zondag Vitesse verslaan in de bekerfinale en vervolgens kampioen worden, schuift het ticket voor de play-offs van de Europa League, eigenlijk bestemd voor de bekerwinnaar, door naar de nummer drie van de eredivisie. Het ticket voor de derde voorronde van de Conference League is dan voor de nummer vier, op dit moment dus Vitesse. Feyenoord staat op de ranglijst twee punten achter de Arnhemmers.

"Vitesse heeft twee hele goede spelers rondlopen, maar verder ben je op elke positie sterker", vergelijkt Harry van der Laan beide ploegen. "Dus ik vind, wat dat betreft, dat Feyenoord ruim boven Vitesse staat. Alleen niet in punten."

Plek vier tot en met zes?

Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel vult aan: "Ik hoor sommige mensen zeggen: Feyenoord moet zich de komende jaren richten op plek 4 tot 6. Hoe kun je dat nou zeggen over een ploeg met de derde begroting van Nederland? Ik vind dat Feyenoord dan wel meteen heel erg de put in wordt gepraat."

Volgens Van Galen zal Feyenoord nieuwe plannen moeten ontwikkelen, om volgend seizoen terug de aansluiting te vinden bij de top drie. "Arne Slot heeft een halfjaar de tijd om in zijn geheel voorbereid te starten in de zomer, maar alles valt of staat met het budget. Maar als je er de begroting voor hebt mag je verwachten dat je in ieder geval derde wordt."

Teammanager

Eerder dit jaar sprak Van Galen nog met Feyenoord, over de na dit seizoen openstaande vacature van teammanager in De Kuip. Uiteindelijk bleef het bij één gesprek. "Ik denk dat ze andere kandidaten hebben die beter zijn. We hebben een keer een super leuk gesprek gehad, waarin we van beide kanten onze visie hebben gedeeld. Vier weken later hoorde ik dat ze met een ander verder gaan."

Van Eersel: "De kans is nu heel erg groot dat Feyenoord de positie intern gaat invullen, daar zijn al meerdere gesprekken over gevoerd. Dat zal binnenkort wel naar buiten komen."

Kijk de uitzending hieronder terug.