Hugo de Jonge over fieldlabs: 'Risico's vallen mee, levert mensen vooral heel veel plezier op'

Mogelijke versoepelingen zijn voorlopig nog niet in zicht, dat weet De Jonge ook. Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag werd bekend dat versoepelingen niet 21 april, maar mogelijk 28 april in aantocht zijn. Maar ook dat is niet zeker. "We moeten telkens onze verwachtingen uitspreken en tegelijkertijd behoedzaam zijn. Wat we zeggen is geen belofte, geen zekerheid."

Dat de versoepelingen telkens worden uitgesteld, leidde tot kritiek op het kabinet. Burgemeesters van verschillende steden, onder wie ook burgemeester Ahmed Aboutaleb, riep op tot opening van de buitenruimten, inclusief de terrassen.

Ook luidt er kritiek op de fieldlabs: de evenementen zouden voor extra risico's zorgen, omdat het zorgt voor meer reisbewegingen. Maar volgens De Jonge valt dat allemaal wel mee. Hij benadrukt dat het toegangstesten er vooral voor zorgen dat meer dingen mogelijk worden. "Bijvoorbeeld als je in stap drie van het openingsplan met dertig man naar een restaurant mag. Dan zou je als je werkt met toegangstesten, meer mensen binnen kunnen laten. Of kan je eind deze maand naar Feyenoord-Vitesse. Dan kun je dingen veilig mogelijk maken die anders niet hadden gekund."

Een ander kritiekpunt is dat de fieldlabs te veel geld zouden kosten. Ook dat wuift De Jonge van de hand. "Kijk eens even hoe groot het enthousiasme is." In de volgende maand verwacht hij dat er drie à vierhonderdduizend testen per dag kunnen worden afgenomen. Dus ook meer testevenementen mogelijk zijn. "Het zal allemaal best dat we corona-moe zijn en kritisch in de wedstrijd zitten, maar ik denk dat dit uiteindelijk heel veel mensen plezier gaat opleveren. En de risico's zullen overzichtelijk zijn, anders doen we het niet."

Noodkreet ziekenhuis

Daarnaast reageerde De Jonge op de noodkreet van het medisch centrum Zuyderland die zich in een open brief richtte tot de minister van Volksgezondheid. De artsen vinden dat het beleid zijn tol eist. Zij lieten een foto zien van de longen van een patiënt die een uitnodiging voor een AstraZeneca-vaccinatie weigerde. Hij wilde alleen een vaccinatie van Pfizer. Laten we gewoon iedereen een prik geven, roept het ziekenhuis op. De Jonge reageert niet direct op die oproep, maar zegt: "Het goede nieuws is dat het advies van de Gezondheidsraad luidt: boven de 60 is het veilig en effectief. Dus ik ben het ermee eens dat we AstraZeneca bij mensen boven de 60 jaar moeten inzetten."