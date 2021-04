Burgemeester Aboutaleb wil nog steeds dat het kabinet de buitenruimtes snel open gaat stellen

"Ik ga recreanten die in de zon in het Kralingse Bos zitten en een flesje wijn open trekken echt niet met een waterkanon weg spuiten. De coronaregels handhaven wordt gewoon steeds moeilijker. Gooi de buitenruimtes open". Dat zegt Ahmed Aboutaleb , burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vrijdagavond in zijn maandelijkse vragenuur op Radio Rijnmond.