Hoestende hologram Harry bootst coronapatiënt na in het Franciscus Gasthuis

Verpleegkundige Daniel Stofberg krijgt vrijdag zijn COVID-training. Hij loopt rond met een zwarte HoloLens. Een virtuele bril met speakers erin. Daniel ziet door de bril hologram Harry levensecht zitten op het bed voor hem. Zijn temperatuur, saturatie en bloeddruk staan ook in beeld. Daniel komt deze middag al snel tot de conclusie dat de virtuele patiënt extra zuurstof nodig heeft. "Anders gaat hij het niet redden!"

Tot voor kort werd er veel getraind met dummy-poppen. Maar een hologram is realistischer. De trainees beleven hiermee echt wat hun collega's meemaken op de corona-afdeling. Van ernstig zuurstofgebrek tot flinke hoestbuien. Het is erg confronterend voor verpleegkundige Daniel. "Dit is levensecht en daardoor ook veel spannender. Je voelt echt de druk om het te goed te doen."

Bekijk hier naar de video over de HoloLens:

Voor het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis is de virtuele training een uitkomst. Het is te druk op de echte corona-afdelingen om daar training te geven. Ook is het niet mogelijk om met grote groepen samen te komen. Deze virtuele training is een oplossing voor dat probleem. Het is veilig en personeelsleden kunnen thuis ook meekijken door middel van een speciale app.

Ook na corona kan de HoloLens volop gebruikt worden voor trainingen. Er zijn nu al zestien scenario's opgenomen voor patiënten met diabetes, botbreuken, en bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging. "We kunnen ons personeel zo optimaal voorbereiden op de realiteit. Dit is echt de toekomst", vertelt opleidingsadviseur René Zonnebeld.