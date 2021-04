Drugshuis in Barendrecht ontmanteld, veel cash en cocaine gevonden.

De politie van Barendrecht heeft een flinke drugsvangst gedaan in een woontoren in Barendrecht. In het huis werd ruim 150.000 euro cash gevonden, en ook vijf kilo cocaïne, twee vuurwapens en een taser.

Agenten hadden al langere tijd het idee dat er iets niet pluis was in het appartement aan de Wilgenwede. Toen ze binnenvielen was binnen een 36-jarige vrouw uit Amsterdam aanwezig. Zij is aangehouden. Later zijn ook nog twee mannen van 34 en 38 jaar opgepakt. Hun woonplaats is onbekend.

De politie heeft verder een auto gevonden met daarin nog eens vijf kilo cocaïne. Ook werden nog andere drugs gevonden, op dit moment wordt uitgezocht om wat voor verboden middelen het precies gaat.

De politie-inval was afgelopen woensdag al, maar is vandaag bekendgemaakt door de politie. De Barendrechtse burgemeester Jan van Belzen neemt de zaak hoop op: hij heeft de woning direct voor een halfjaar gesloten.