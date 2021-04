Eerste divisie: Excelsior laat naar punt bij Telstar, FC Dordrecht blameert zich tegen hekkensluiter

Na een rustige openingsfase waarin Excelsior al wat kleine kansjes creëerde, kreeg Elias Már Ómarsson na een klein halfuurtje spelen de eerste echt grote kans van de wedstrijd. Op aangeven van Brandon Ormonde-Ottewill schoot de IJslandse spits de bal tegen Telstar-doelman Jasper Schendelaar. Daarna liet de thuisploeg in korte tijd een aantal keer van zich horen, voor het vlak voor rust daadwerkelijk toesloeg.

Ozan Kökcü, de oudere broer van Feyenoord-middenvelder Orkun, zette Telstar uit een voorzet van Cas Dijkstra op voorsprong. Dat was ook meteen de ruststand, want beide ploegen kwamen in het restant van de eerste helft niet meer tot echte kansen.

Gelijkmaker hangt in de lucht

In de tweede helft ging Excelsior nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Vooral Ómarsson was weer een aantal keer dichtbij een treffer, maar ook Ahmad Mendes Moreira had de gelijkmaker op zijn schoen. Richting de slotfase hing de 1-1 steeds meer in de lucht. Ook invaller Dylan Seys schoot ruim een kwartier voor tijd maar rakelings naast.

Uiteindelijk moest Excelsior tot in de allerlaatste minuten wachten op de verdiende gelijkmaker. Feyenoord-huurling Sondre Skogen kopte uit een hoekschop van Luigi Bruins zijn eerste treffer voor de Kralingers, en bovendien de 1-1 tegen Telstar, binnen. In de blessuretijd kreeg Reuven Niemeijer zelfs nog de kans op 1-2, maar hij schoof de bal uiteindelijk naast het Telstar-doel. Daarmee moest de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen uiteindelijk genoegen nemen met een punt.

Voor Christiaan Bax uit Hendrik-Ido-Ambacht was Telstar - Excelsior zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter.

Telstar - Excelsior 1-1 (1-0)

38' Ozan Kökcü 1-0

88' Sondre Skogen 1-1

Opstelling Excelsior: De Fockert; Horemans, Oude Kotte (70' Seys), Van der Meer, Skogen, Ormonde-Ottewill; Wieffer, Bruins, Niemeijer; Ómarsson, Mendes Moreira (86' El Hankouri)

FC Dordrecht keihard onderuit tegen hekkensluiter

Voor FC Dordrecht was het een vrijdagavond om snel te vergeten. Tegen hekkensluiter FC Den Bosch ging de ploeg van trainer Jan Zoutman, aan de eigen Krommedijk, met 2-6 onderuit. Daarmee komt de laatste plaats, waar Dordt de afgelopen weken toch afstand van had genomen, weer dichterbij.

Dordrecht kende een werkelijk dramatische eerste helft tegen de hekkensluiter. Na nog geen tien minuten spelen counterde Den Bosch al naar de 0-1. Ringo Meerveld bleef oog in oog met Liam Bossin koel en wipte de bal langs de doelman van FC Dordrecht. Tien minuten later werd het al 0-2. Romano Postema, bij de 0-1 nog aangever, was dit keer zelf doelpuntenmaker.

Ringo Meerveld schiet zijn eerste van in totaal drie treffers binnen tegen FC Dordrecht. | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Na ruim een halfuur spelen leek de wedstrijd al beslist. Uit een voorzet van Mats Deijl schoot wederom Meerveld de bal in de korte hoek binnen, achter een kansloze Bossin: 0-3.

De tweede helft leek allesbehalve beter te gaan worden voor de ploeg van trainer Jan Zoutman. Na een klein uurtje spelen schoot Jizz Hornkamp de vierde Bossche treffer binnen. De spits kapte zijn tegenstander uit en liet Bossin vervolgens kansloos.

Musaba zorgt voor korte oprisping

Kort na die goal richtte Dordrecht zich via Richie Musaba even op. De middenvelder zorgde binnen een paar minuten tijd voor zowel de 1-4 als de 2-4. Daarmee was Dordt uit het niets weer een beetje terug in de wedstrijd.

Maar uiteindelijk bleef het bij dat beetje. Een kleine tien minuten voor tijd dribbelde Meerveld dwars door de defensie van Dordrecht, om vervolgens rustig zijn derde treffer van de avond binnen te schuiven. Een paar minuten later schoot Hornkamp via een strafschop ook nog de 2-6 binnen.

Door de ruime thuisnederlaag ziet FC Dordrecht hekkensluiter FC Den Bosch nu weer tot één punt naderen op de ranglijst.

FC Dordrecht - FC Den Bosch 2-6 (0-3)

9' Ringo Meerveld 0-1

20' Romano Postema 0-2

33' Ringo Meerveld 0-3

57' Jizz Hornkamp 0-4

65' Richie Musaba 1-4

66' Richie Musaba 2-4

84' Ringo Meerveld 2-5

88' Jizz Hornkamp 2-6

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Muringen (86' Hobbel), Aktas, Silva, Poll; Musaba, Schuurman (31' Amadin), Jansen (86' Baggerman), Pugliese; Suray, Bannis