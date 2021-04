Bokser Artjom Kasparian overtuigt bij profdebuut: 'Nederland heeft een nieuwe held nodig'

Het liefst had Rotterdammer Kasparian (25) nog wel even doorgegaan, zo vertelt hij na afloop. "Ik wilde eigenlijk nog een paar rondjes boksen, maar m'n oog ging open door een kopstootje dus toen dacht ik: nu sla ik 'm eruit. Toen ik 'm de eerste keer neersloeg schreeuwde ik nog: sta op, sta op! Het duurde gewoon te kort. Je hebt zo hard getraind, zo hard afgezien. En dan mag je eindelijk en dan is het heel snel afgelopen. Je wil er toch iets meer uithalen, ervaring vooral. Hopelijk kan ik vanaf nu iets meer uren maken in de ring."

Tekst gaat verder onder de video.

Kasparian had vrijdag geen concrete verwachtingen van zijn uiteindelijk dus geslaagde profdebuut. "Maar ik wist wel dat goede amateurboksers het vaak goed doen in het profboksen, vooral aan het begin van hun carrière. Dus ik ging wel met zelfvertrouwen die ring in. Toen was het uitzoeken, uitvogelen. Je stapt eigenlijk in een nieuwe sport."

Profboksheld

De Olympische Spelen in Tokio, later dit jaar, gaan aan de neus van Kasparian voorbij. En dus heeft hij een nieuw doel: "het profboksen overnemen, wereldkampioen worden. Nederland heeft een nieuwe held nodig. Een profboksheld. Die rol wil ik op me nemen."

Tekst gaat verder onder het interview met Artjom Kasparian.

Naast Kasparian kwamen vrijdagavond nog een aantal Nederlandse boksers in actie in Hal 4. Zo verloor TeamNL (het Nederlands amateurteam) met 4-1 van België. Na nederlagen van Munir Safi, Delano James, Gradis Kraus en Rick de Nooijer wist alleen Gino da Fonseca zijn Belgische opponent te verslaan.

In een profpartij later op de avond was Limburger Xavier Köhlen op punten te sterk voor Octavian Gratti. Willy Kyakonye sloot de avond af met een knock-out in de eerste ronde op de Bosniër Haris Gredlj.