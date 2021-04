Het weer van vandaag: eerste zon, later stapelwolken

Vandaag is het eerst zonnig, in de loop van de dag wordt de zon afgewisseld door stapelwolken en zien we de meeste zon langs de kust. Het wordt 10 graden aan zee en 12 graden in het oosten van de regio. De noordenwind neemt toe tot matig en aan zee tot soms vrij krachtig. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 4 graden aan zee en 2 graden in het oosten van de regio.