'Lachgasrijder' belandt op verkeerde weghelft en veroorzaakt harde botsing

Op de Benthuizerstraat in Rotterdam is vrijdagavond laat een automobilist op de verkeerde weghelft beland en hard gebotst op een andere auto. De bestuurder ging ervandoor. Volgens omstanders was er lachgas in het spel, maar de politie kan niet bewijzen dat het ongeluk hierdoor is ontstaan.

Het was rond 22:50 uur een ravage op de Benthuizerstraat in de wijk Oude Noorden. Twee auto's waren flink beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Rondom de auto van de veroorzaker lagen lachgasballonnen. Ook zou in de auto een tank met lachgas hebben gelegen. Bij de botsing werd ook nog scooterrijder geraakt, maar iedereen kwam er zonder ernstige verwondingen van af. Alleen was de veroorzaker van het ongeval nog spoorloos.

De politie kreeg van de vele omstanders te horen dat de automobilist lachgas had gebruikt. Een tijdje later werd deze persoon aangetroffen. Tegen agenten verklaarde hij ergens van te zijn geschrokken en een uitwijkmanoeuvre had gemaakt. De politie laat weten dat je het gebruik van lachgas achteraf niet kunt aantonen. Het vergrijp is alleen op heterdaad te constateren.