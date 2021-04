Groeiend gras door jouw hoognodige plas: het kan in Oud-Beijerland

Plassen in een urinoir en daarmee gras laten groeien. Het klinkt wellicht wat vies, maar het kan vanaf nu in het centrum van Oud-Beijerland.

Daar is deze week aan de Kerkstraat namelijk een zogenoemde 'GreenPee' geplaatst. Het speciale toilet, met een plantenbak erbovenop, vangt al de urine op in een reservoir. Dat wordt leeggepompt als het vol is, waarna de urine tot schoon water wordt verwerkt door midden van biologische meststof. De gemeente hoopt dat het straatbeeld er beter uitziet door het gras.

De groene wc heeft het mobiele toilet vervangen dat sinds enkele jaren in de weekends op deze plek werd geplaatst. Dit gebeurde omdat er vaak klachten binnenkwamen over wildplassen. De oplossing bleek een succes.