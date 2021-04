Voetballers Bassie & Adriaan Boys herenigd voor podcast

Vier van de tien jongens van de B&A Boys hebben zich verzameld op het terrein van voetbalclub DVO'32 in Vlaardingen. Ook Aad van Toor, Adriaan, voegde zich bij het gezelschap. Het gras ligt er mooi bij in het zonnetje en bij hoge uitzondering is de kantine even open voor de opnames van de podcast.

Rol in serie B&A Boys

"Hier is het allemaal begonnen. Met teamgenoten zijn we ruim 35 jaar geleden gevraagd om voor Bassie & Adriaan in de serie 'Het geheim van de schatkaart' de B&A Boys te vertegenwoordigen", blikt teamgenoot Maurice terug. "Het is toch wel een dingetje als je als kind voor de camera mag verschijnen. Dat herinner ik me nog goed", vertelt het andere teamlid Michel.

"Vooral dat ik ontdekte dat de caravan niet echt was. Robin, die praatte niet vanzelf. Dat soort dingen. Het was wel een beetje de filmmagie die ineens van het scherm afgehaald werd. Zo van: 'Oh werkt dit zo. Wat leuk!", stelt hij.

Gevraagd voor podcast van Staantribune

Als kleine jongen was hij dus nog begenadigd voetballer, inmiddels werkt hij in de metaalindustrie. Met voetballen heeft hij al een hele poos niets. Ook Maurice heeft die tijd achter zich gelaten. Tot er ineens een oproep kwam van Staantribune. Zij maken tweewekelijks voetbalgerelateerde podcasts en deden een oproep in hun zoektocht naar de B&A Boys. Ino Diepeveen is een van de makers en kwam op het idee om de jongens uit te nodigen voor de podcast. "We hebben het vooral lekker luchtig gehouden. We hebben gesproken over de sfeer in de kleedkamer en of Bassie een beetje te coachen was", lacht hij.

In de kantine van DVO'32 wordt de podcast van Staantribune opgenomen | Foto: Rijnmond

Ook voor de jongens uit het voetbalteam was het een bijzonder gesprek. "Er komen dan steeds meer herinneringen naar boven", zegt een van hen. "Ik heb na de opnames bijvoorbeeld nooit meer naar Bassie&Adriaan gekeken. Dat kwam vooral doordat ik telkens de opmerking kreeg: 'Hey jij was een van de B&A Boys!' En daar zit je niet op te wachten als kind. Echt vervelend was het niet, maar het was wel een beetje een makkelijke opmerking. Maar zo door de jaren heen heb ik wel zoiets van: dit was toch wel gewoon een ding'", besluit Michel.