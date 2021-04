Geplunderde juwelier heropent deuren na avondklokrellen: 'Kijk het resultaat!'

Het doorknippen van het lint lukt niet door een botte schaar, maar dat mag de pret niet drukken. Nadat de campagne is ontkurkt wordt er geproost: "Op de toekomst", roept iedereen die gekomen is. De winkel ziet er gloednieuw uit en staat vol glimmende sieraden. Drie maanden geleden zag het er hier nog heel anders uit: het glas lag verspreid over de vloer, vitrines waren kapotgeslagen en leeggeroofd.

Wod denkt liever niet terug aan de tijd dat haar zaak werd vernield, want dat heeft grote impact op haar gehad. "Het was mijn winkel niet meer. De eerste paar dagen nadat alles kapot was gemaakt, wilde ik er niet komen. Ik wil het me niet herinneren, het liefste zou ik dit stukje uit mijn leven verwijderen", vertelt ze zichtbaar geëmotioneerd. Vitrines, kasten en ruiten, niks bleef gespaard tijdens de rellen.

Ze is nerveus, maar vooral heel blij dat deze dag gekomen is. "Op een gegeven moment moest ik gewoon verder", zegt ze. Door een crowdfundingsactie werd er veel geld ingezameld, maar hulp en steun kwam uit alle hoeken. "Er was een meneer die mijn winkel inkwam en chocola kwam brengen. Ik kon op dat moment niet zo veel zeggen maar als hij dit nu leest wil ik dat hij weet dat ik hem enorm dankbaar ben en me heel erg gesteund voelde."

Ruim 30.000 euro opgehaald

Ruim 30.000 euro werd er uiteindelijk opgehaald voor Jewelrybox. "De winkel is nu zoals hij is door al die mensen die gedoneerd hebben, maar ook de gemeente heeft me goed geholpen. Ik ben zo enorm dankbaar, het liefst zou ik al die mensen een knuffel geven omdat het zoveel voor me betekent." Ze is erg blij met hoe de 'nieuwe' winkel geworden is. "Het kostte wat tijd, maar kijk het resultaat! Mooi, hè?"

Ook winkelstraatmanager Iris Bourne is blij dat iedereen er is geweest voor Wod. "Dit betekent dat wij elkaar niet in de steek laten, dat we weer lekker met elkaar verder kunnen en dat vooral Wod weer kan doen wat ze het liefste doet. Dat is ondernemen."

Het is dubbel feest deze zaterdag, niet alleen haar fysieke winkel gaat namelijk open, maar ook de webshop gaat online. Deze is gebouwd door Timon van Meerendonk, hij wilde haar helpen met iets anders dan geld. Zo bedachten ze samen hoe de webshop eruit moest komen te zien en kunnen alle producten uit de winkel vanaf vandaag ook online worden besteld.