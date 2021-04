PKC wint mede dankzij hoofdrolspeelster Sanne van der Werff zaalfinale in Ahoy van Fortuna

PKC/Vertom is landskampioen. De ploeg van Wim Scholtmeijer won zaterdagmiddag de zaalfinale in een leeg Rotterdam Ahoy met 22-18 van regerend landskampioen Fortuna/Delta Logistiek. Sanne van der Werff pakte een hoofdrol. Zij maakte acht doelpunten voor haar ploeg.

Schutter Nik van der Steen was de man die de korfbalfinale op gang bracht. Een afstandsschot van Van der Steen viel binnen: 0-1. De Belgische Julie Caluwe kon daar drie minuten later pas een tweede treffer aan toevoegen, dit keer in het voordeel van PKC.

Daarna nam Fortuna even afstand door tweemaal Fleur Hoek en een goal van Jessica Lokhorst. Het waren sowieso de minuten van de damesdoelpunten, want PKC kwam via Sanne van der Werff en Brett Zuijdwegt weer dichtbij Fortuna. Laurens Leeuwenhoek zorgde daarna ook voor de 4-4.

De twee ploegen bleven na de goal van Leeuwenhoek dicht bij elkaar. Eerst nam de ploeg uit Delft een voorsprong van twee punten: 4-6, maar de 6-6 stond via Leeuwenhoek en Zita Schroder al snel weer op het bord. Uiteindelijk werd er met een verschil van een punt gerust: 8-9 in het voordeel van regerend zaalkampioen Fortuna.

Na rust was eigenlijk hetzelfde beeld te zien. Geen van beide ploegen nam echt afstand. Door treffers aan beide kanten was het na 40 minuten korfbal: 13-13. In die fase leek de finale pas echt los te zijn. Zowel PKC als Fortuna kon snel reageren op een doelpunt van de andere partij, waardoor er meer te beleven was dan in eerste helft. Het tempo ging omhoog en ook de beleving bij beide ploegen was meer aanwezig.

Brett Zuijdwegt zorgde na de 13-13 van Nik van der Steen voor een nieuwe voorsprong voor PKC. Het leidde een spannende slotfase in. Fleur Hoek kon met haar vijfde doelpunt de stand namelijk meteen weer gelijktrekken: 14-14. Een andere dame, van der Werff, maakte vervolgens ook haar vijfde treffer, waardoor het 15-15 werd. Olav van Wijngaarden stal met een blok daarna de show. Hij tikte het schot van Nik van der Steen mooi uit de lucht.

Van der Steens ietwat geforceerde actie naar binnen tijdens de volgende aanval, werd ook afgestopt zonder overtreding. PKC leek in de fase daaropvolgend de touwtjes in handen te krijgen. Brett Zuijdwegt en Sanne van der Werff (zevende treffer) scoorde vanaf de strafworpstip, waardoor de stand 18-15 in het voordeel van de Papendrechters kwam.

Invaller Arjen van Houwelingen onderstreepte dat momentum door ook de 19-15 te maken. Met nog ongeveer vier minuten te spelen, leek het klaar te zijn in Ahoy. Maar door een goal van Daan Preuninger kroop Fortuna weer dichterbij. Maar het verschil van drie (19-16) kon in de resterende twee minuten niet meer goed worden gemaakt. Het leverde uiteindelijk een 22-18 overwinning op voor PKC. Sanne van der Werff werd topscorer met acht doelpunten. Ook Zuijdwegt was in vorm, zij maakte vijf goals.