Schiedammer (23) aangehouden vanwege schietpartij in Brabantse Son en Breugel

De politie heeft vrijdagavond een 23-jarige Schiedammer aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij diezelfde avond in het Brabantse Son en Breugel. Een andere 23-jarige man uit Valkenswaard heeft zichzelf gemeld op het politiebureau.

Volgens ooggetuigen werden er rond 17:45 uur schoten gelost op een industrieterrein in de Noord-Brabantse plaats. Hierna zouden verschillende personen met de auto zijn weggereden. Het is niet duidelijk of iemand gewond raakte.

De 23-jarige Schiedammer werd nog dezelfde avond aangehouden in Schiedam. Het is nog onduidelijk op welke manier hij betrokken is bij de schietpartij. De politie verhoort de man en houdt hem voorlopig vast.