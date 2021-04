VIDEO: PKC is sinds 2015 weer landskampioen: 'Eindelijk!'

PKC viert landstitel in leeg Ahoy | Foto: Rijnmond

Voor het eerst sinds 2015 zijn de korfballers van PKC/Vertom weer de beste van Nederland. In het laatste kwart van de wedstrijd namen de Papendrechters afstand van Fortuna: 22-18. Bekijk hier de speciale uitzending van Rijnmond Sport, die volledig in het teken staat van de zaalfinale in Ahoy.