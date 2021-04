Twee motorrijders overlijden zaterdagavond bij ongevallen

Bij een botsing tussen twee motorrijders op de kruising van de Zwethlaan en de N222 bij Honselerdijk is zaterdagavond een 27-jarige man uit Berkel en Rodenrijs om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De andere motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.

Ongeluk A20

Een 45-jarige man uit Nootdorp is zaterdag aan het einde van de avond overleden, nadat hij op de A20 bij Rotterdam met zijn motor op een pijlwagen van Rijkswaterstaat was geklapt. Wat er precies misging, is nog niet bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 23:30 uur op de A20 richting Gouda, net voorbij de afslag Delfshaven. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar medische hulp had geen zin meer. Alle rijstroken van de A20 richting Gouda waren enige tijd afgesloten.

Volgens ooggetuigen was de ravage op de snelweg na het ongeluk groot. Door de klap zou de pijlwagen flink beschadigd zijn. Die is vervangen door Rijkswaterstaat.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.