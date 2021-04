Het weer van vandaag: zon en wolken

Vanochtend lost de mist in het oosten van de regio op en schijnt de zon. Vanmiddag schijnt de zon, maar zijn er ook wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 10 graden op het strand tot lokaal 15 graden in het oosten van de regio. Er staat een overwegend zwakke noordenwind.

Vanavond en vannacht is het overwegend helder en koelt het af tot minimaal een graad of 3. Later drijft er meer bewolking de regio binnen. Er staat maar weinig wind.

Morgen schijnt de zon geregeld, zijn er wolkenvelden en valt er een lokale bui. Een klap onweer is hierbij niet helemaal uitgesloten. De temperatuur ligt tussen de 11 graden op het strand en 15 graden verder landinwaarts. Er staat een zwakke noorden- tot noordoostenwind.

Vooruitzichten

Dinsdag wordt voorlopig de zachtste dag met in de middag een temperatuur van 15 graden. Vanaf woensdag zakt het kwik weer, maar ook dan blijft de zon geregeld schijnen. Verder is er elke dag kans op een lokale bui.