Albino Snow White vindt onderdak in zeehondenopvang Stellendam

Albino zeehond Snow White zit in zeehondenopvang A Seal in Stellendam. Het beestje werd woensdag binnen gebracht nadat hij op de Rotterdamse Maasvlakte was gevonden. Het bleek om een oude bekende te gaan.

Een albino zeehond komt niet vaak voor en na controle van de chip en tag werd het vermoeden bevestigd dat het ging om Snow White. De albino zeehond werd in oktober 2019 ook al opgevangen bij Ecomare op Texel. Hij had een longworminfectie. Na volledig herstel van zijn longen werd Snow White in januari 2020 weer vrijgelaten met een speciale zender.

"Hij had nu een kleine beschadiging aan zijn ogen, maar gelukkig slaat de behandeling goed aan", zegt manager Marlies de Kraauw van A Seal. "Als het zo goed blijft gaan, kan Snow White gewoon weer terug naar de zee."

Nog geen maand geleden liet de opvang in Stellendam Melanie de zwarte zeehond met melanisme vrij in de Noordzee. "Het was bijzonder dat de pikzwarte dame bij ons was en nu deze spierwitte heer!"

Belangstellenden kunnen geen bezoek brengen aan Snow White. "Helaas mogen we vanwege corona nog geen bezoekers ontvangen. Hopelijk kan dat snel wel weer want we teren al lang op onze reserves ", zegt De Kraauw.