Demi Vollering rijdt na sterke sprint naar tweede plek in Amstel Gold Race

Wielrenster Demi Vollering heeft zondag net naast de winst in de Amstel Gold Race gegrepen. De Berkelse moest uiteindelijk in de sprint, na de laatste beklimming van de Cauberg, haar meerdere erkennen in landgenote Marianne Vos.

Na een attractieve koers in het Limburgse heuvellandschap, waarin ook de Rotterdamse Lucinda Brand nog even in de aanval ging, reed een klein groepje favorieten in de laatste kilometers naar de laatste passage van de Cauberg. Zonder grote namen als Chantal van den Broek-Blaak en Anna van der Breggen.

Op de Cauberg trokken Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini in de aanval, maar zij werden in de laatste honderden meters teruggepakt door een klein groepje favorieten. Vanuit die groep ging Vos als eerste aan en kwam Vollering op de streep nog dicht in de buurt, maar de Berkelse moest uiteindelijk, net als afgelopen woensdag in de Brabantse Pijl, genoegen nemen met een tweede plek. Annemiek van Vleuten complementeerde het podium.