Hockey, korfbal en volleybal zondagmiddag in Radio Rijnmond Sport

Geen eredivisievoetbal dit weekend, maar uiteraard wel gewoon een bomvolle uitzending van Radio Rijnmond deze zondagmiddag. Zo zijn we bij HC Rotterdam, blikken we uitgebreid terug op het zaterdagavond behaalde landskampioenschap van PKC en praten we over de volleybaldames van Sliedrecht Sport, die zaterdag een flinke stap zetten richting het landskampioenschap.

De uitzending begint om 14:00 uur, met presentator Bart Nolles. In Amstelveen is verslaggever Sinclair Bischop bij Pinoké - HC Rotterdam, waar de Rotterdammers goede zaken hopen te doen in de strijd om de play-offs. De ploeg van Albert Kees Manenschijn staat nu op plek drie, vijf punten boven tegenstander Pinoké en Den Bosch.

Daarnaast blikken we uitgebreid terug op zaterdagavond, de avond waarop de korfballers van PKC/Vertom uit Papendrecht landskampioen werden door Fortuna/Delta Logistiek met 22-18 te verslaan. Sanne van der Werff pakte een hoofdrol. Zij maakte acht doelpunten voor haar ploeg. Met Van der Werff en Laurens Leeuwenhoek kijken we terug op de finale.

Verder bellen we nog met Sliedrecht Sport-coach Vera Koenen, die haar ploeg zaterdag goede zaken zag doen in de strijd om het kampioenschap. Apollo 8 werd in Borne met 3-0 in sets verslagen: 25-23, 25-20 en nogmaals 25-20. Sliedrecht Sport heeft nu nog één overwinning nodig in de best-of-5-serie.

Ook spreken we wielrenster Demi Vollering, over haar tweede plaats in de Amstel Gold Race. De Berkelse moest in de eindsprint uiteindelijk haar meerdere erkennen in Marianne Vos.

Luister hieronder live mee met de uitzending: