Afgedankte scharrelkippen krijgen tweede leven: 'Iedereen denkt dat ze alle ruimte van de wereld hebben bij de boer, maar dat is niet zo'

"De kippen zijn pas anderhalf jaar oud dat is nog heel jong voor een kip, maar ze zien er al behoorlijk gehavend en daardoor oud uit", zegt verzorger Brenda Nas terwijl ze één van de achttien kippen oppakt die zojuist is binnengebracht. De kippen zijn kaal, hebben rode plekken en veel wondjes van het gepik naar elkaar. Ondanks hun slechte gezondheid scharrelen de voormalige legkippen kalmpjes rond in hun nieuwe onderkomen. "Ze moeten behoorlijk wennen, want bij de boer stonden ze met tienduizenden op elkaar geplakt. Hier hebben ze alle ruimte van de wereld."

Volgens de verzorger is dat ook precies het grote misverstand over scharrelkippen. "Iedereen denkt dat ze alle ruimte van de wereld hebben bij de boer, maar dat is niet zo. Ze zitten niet in een hok, maar in een enorme stal en dat maakt ze scharrelkippen. Door ze met tienduizenden op elkaar te proppen, is er sprake van eenzelfde situatie als met kippen in een hok." Door de stress gaan de kippen gemeen tegen elkaar doen, met alle gevolgen van dien.

Kruidenthee en veel rust

Bij de Peerdegaerdt is de hel van de stal verleden tijd. "Ze krijgen speciaal voer, medicatie als dat nodig is en we geven ze verschillende soorten kruidenthee. Dat vinden ze erg lekker. Hierdoor groeien hun veren en knappen ze zienderogen op." Nas vertelt dat de kippen de eerste paar weken vooral rust krijgen. "Het is belangrijk dat ze uitgerust zijn voordat ze hier weer vertrekken."

Als de kippen weer helemaal zijn opgeknapt, worden ze ter adoptie aangeboden. "We kijken wel eerst naar de leefomstandigheden van het nieuwe baasje. Is er genoeg ruimte bijvoorbeeld en lopen er geen agressieve honden rond?" Als de kippen bij hun nieuwe baasjes zijn ondergebracht, start voor de Peerdegaerdt het riedeltje weer van vooraf aan.