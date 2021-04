André Hoekstra na ruim 20 jaar weg bij Excelsior: 'Als de club gebaat is bij de nieuwe situatie moeten we dat doen'

Hij is op dit moment nog bezig aan zijn 22ste seizoen als assistent-trainer, maar over vier wedstrijden zit de periode van André Hoekstra bij Excelsior erop. De club besloot eerder dit jaar om na dit seizoen afscheid te nemen van de inmiddels 59-jarige Hoekstra. "Dat is natuurlijk heel vervelend, ik ben in die ruim twintig jaar een Excelsior-man in hart en nieren geworden. Dat doen dan wel wat met je."

"We hebben aan het begin van het jaar een bijeenkomst gehad, daarin zijn wat dingen aangegeven", vertelt Hoekstra zondagmiddag op Radio Rijnmond. "Mijn takenpakket werd wat anders ingedeeld en het was wel duidelijk dat dat tot een vertrek ging leiden. Na veertig jaar werken in de voetballerij weet je wel hoe het werkt. Het loopt altijd tot het einde van het seizoen en dan gaan we weer verder kijken."

"Bij mij staat de club voorop", vervolgt Hoekstra. "Als de club gebaat is bij de nieuwe situatie moeten we dat doen, geen enkel probleem. De club heeft zich ontwikkeld, er komen steeds meer mensen bij. Dan moet er op een gegeven moment een keuze gemaakt worden. De afgelopen drie jaar hebben we niet optimaal gepresteerd en daar is de staf mede verantwoordelijk voor. Die staf heeft de afgelopen drie jaar ook niet optimaal gepresteerd. Dat heeft consequenties gehad voor Adrie Poldervaart, Ricardo Moniz en nu dus voor mij."

Hoekstra vindt het niet gek dat trainer Marinus Dijkhuizen ondanks de teleurstellende resultaten wél aan mag blijven in Kralingen. "Ik vind dat Excelsior ieder seizoen voor promotie moet strijden, maar de afgelopen twintig jaar is wel gebleken dat we dat niet altijd redden. We zitten nu tegen het omslagpunt aan van permanent naar de eredivisie toe. Dat betekent dat het budget en de kwaliteit van de spelers en de staf omhoog moet."

En nu?

Wat gaat Hoekstra nu doen, na ruim twintig jaar Excelsior? "Ik sta voor alles open en wacht het nu nog even af. Ik sta te boek als beschikbaar. Het is ook wel een mooi moment om even te reflecteren na veertig jaar in de voetballerij."

Maar eerst dus nog vier wedstrijden Excelsior, waarin de Rotterdammers eigenlijk nergens meer voor spelen. Hoekstra: "Ik wil het wel zo goed mogelijk afsluiten. We zijn nog altijd bezig spelers beter te maken en de club naar een hoger plan te trekken. Je bent al bezig met volgend seizoen, dus je wil ervoor zorgen dat ze nu alvast wat bagage meekrijgen voor dat volgende seizoen."