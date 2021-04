HC Rotterdam doet goede zaken met laat gelijkspel bij Pinoké: 'Aanval afgeslagen door gelijk te spelen'

Pinoké kwam aan het einde van het eerste kwart op voorsprong tegen HC Rotterdam, via een doelpunt van Niklas Wellen. Dat was ook meteen de ruststand. In het derde kwart zorgde Guus Jansen voor de gelijkmaker: 1-1.

Met een benutte strafcorner van Alexander Hendrickx kwam Pinoké in het vierde kwart wederom op voorsprong en leek de ploeg uit Amstelveen de punten in eigen huis te houden. Tristan Algera zorgde via eveneens een strafcorner uiteindelijk nog voor de late gelijkmaker.

Tekst gaat verder onder de video.

Door het gelijkspel staat HC Rotterdam met 38 punten uit negentien wedstrijden nog altijd op plek drie in de hoofdklasse. Een plek in de top vier geeft aan het einde van het seizoen recht op de play-offs. Nummer vier Den Bosch staat op drie punten van Rotterdam, Pinoké volgt op vijf. Beide ploegen hebben wel een duel meer gespeeld dan HC Rotterdam.

"We hebben een aanval afgeslagen door gelijk te spelen", vertelt HC Rotterdam-coach Albert Kees Manenschijn zondagmiddag. "Daar ben ik heel tevreden over. Het is ook weer niet zo dat we een nekschot zouden krijgen als we de play-offs niet halen. Dit is een ploeg die anderhalf jaar geleden een nieuwe fase is ingegaan. Met een andere generatie en veel Nederlandse jongens proberen we iets neer te zetten waarmee we de komende jaren heel regelmatig play-offs kunnen spelen. Als dat dit jaar al zou zijn, zijn we daar natuurlijk heel erg tevreden mee."

Tekst gaat verder onder het interview met Albert Kees Manenschijn.

Knappe zege Victoria

De dames van Victoria wonnen zondag in de hoofdklasse bij Kampong: 0-1. Een belangrijke zege voor de ploeg van coach Lennart Poillot in de strijd tegen degradatie. De Rotterdammers staan op de veilige achtste plaats met zeventien punten, kort boven de degradatieplaatsen. "Het was een minimale zege, met een maximaal resultaat. Wij waren niet beter", geeft Poillot toe. "Het was volhouden na onze voorsprong en met de billen knijpen, maar we hebben die overwinning over de streep getrokken."

Door de zege gaat het er voor Victoria steeds beter uitzien onderin de hoofdklasse, maar Poillot wil niet te ver vooruit kijken. "Wij zijn blij dat we vandaag gewonnen hebben, maar ik doe niet aan als scenario's, we moeten per wedstrijd bekijken wat we kunnen halen en wat niet. We staan nu waar we staan omdat iedereen lekker vrij kan hockeyen."