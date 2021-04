Emotionele Verkerk zet voorzichtige streep door Olympische Spelen na zevende plek op EK judo

Het was voor judoka Marhinde Verkerk de laatste kans op een ticket voor de Olympische Spelen, later dit jaar in Tokio. Maar op het EK in Lissabon eindigde de Rotterdamse zondag als zevende, waar directe concurrent Guusje Steenhuis zilver pakte. De Nederlandse judobond moet nu beslissen wie van de twee judoka's naar de spelen mag, maar Verkerk zet voor zichzelf al een voorzichtige streep door Tokio. "Het is niet aan mij, maar ik ben heel realistisch", vertelt ze tegen de NOS.

"Ik wist dat ik het beter dan Guusje moest doen en had m'n focus op de finale", vervolgt Verkerk. "Ik wilde de beste versie van mezelf zijn, dynamisch en agressief. Maar dat is allebei niet gelukt. Het zat niet mee, maar het ligt ook aan de vorm van vandaag. Ik kreeg het niet goed op een rijtje. Guusje laat het vandaag zien, ik niet. Dat is heel pijnlijk."

Einde carrière?

Eerder maakte Verkerk (35) er geen geheim van dat de Spelen een mooie afsluiting zouden zijn van haar imposante carrière. "Ik ga niet zeggen dat dit mijn laatste toernooi was, ik weet het echt niet. Er komt nog een WK aan, maar ik weet het nog niet. Ik ga erover nadenken."

Daarna barst Verkerk in tranen uit. "Ik heb er gewoon alles aan gedaan, dat het er vandaag niet uitkomt is gewoon heel pijnlijk. Maar het doet voor mij niets af aan de prestaties in mijn carrière."