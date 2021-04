Twee schietpartijen in Rotterdam; aanleiding niet bekend

Bij de politie in Rotterdam zijn zondagavond rond tien uur meldingen van twee schietpartijen binnengekomen. Zowel op de Maeterlinckweg als in Slinge zou er geschoten zijn.

Op Maeterlinckweg troffen agenten twee auto's die door kogels geraakt zijn. De hulzen lagen op de grond.

Wat er zich In Slinge precies heeft afgespeeld, kan de politie nog niet zeggen. Ook is niet bekend of er bij de schietpartijen gewonden zijn gevallen.

De politie is bezig met een onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Meer informatie volgt.