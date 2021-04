Van vroeg tot laat protesten als laatste eerbetoon aan de Tweebosbuurt bij de start van de sloop

Ongeveer drie jaar geleden kregen bewoners van zo'n 500 woningen in de buurt in de Afrikaanderwijk een brief op de mat met de mededeling dat de wijk wordt vernieuwd. Huizen gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Maandag begint Vestia met sloopwerkzaamheden in de De La Reystraat, binnen in de woningen.

Werkmannen halen maandagmorgen de ijzeren platen van de gevels van sloopwoningen. Bewoners hebben spandoeken opgehangen met 'Wij willen blijven', en 'Rotterdam solidair'. De komende dagen worden de huizen van binnen gestript, over een paar weken wordt de buitenkant gesloopt. Bij bewoners overheerst verdriet en woede. "Het is alsof er een stuk uit mijn hart wordt gesneden", zegt een van hen.

Inmiddels is het merendeel van de bewoners vertrokken, maar een kern van hen wil ook op de dag van het begin van de sloopwerkzaamheden nog van zich laten horen. Ze gaan de hele dag protesteren. Er zijn optredens, er komen kunstenaars en een beamer projecteert foto's en video's van bewoners en hoe de buurt was. Aan het eind van de dag is er een laatste wandeling door de wijk, die eindigt bij het huis van mevrouw Pelger, een oudere vrouw die door de buurt als symbool wordt gezien van de wijk. Een oudere dame die na 74 jaar wordt gedwongen te verhuizen.

Verslaggever Tenny Tenzer is de hele dag in de wijk en doet verslag van de protesten en de sloop. De protesten zijn 'publieksvriendelijk', zeggen bewoners. Alles is een eerbetoon aan de bewoners en de wijk.