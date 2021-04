Liveblog: Erasmus MC verbolgen over kosten testevenementen, basisschool Hendrik-Ido-Ambacht dicht

- Erasmus MC vindt 925 miljoen voor testevenementen zinloos.

- Basisschool Hendrik-Ido-Ambacht dicht door corona onder leerkrachten.

- 1146 nieuwe besmettingen gemeld op zondag.

09:51 Basisschool Hendrik-Ido-Ambacht dicht door corona onder leerkrachten

De Katholieke Jenaplanschool De Klimboom in Hendrik-Ido-Ambacht is dicht vanwege een groot aantal coronabesmettingen onder de leerkrachten. Vijf leraren onder wie de directeur zitten thuis.

Twee van de leerkrachten zijn flink ziek door het coronavirus, zegt het bestuur. De komende week blijft de basisschool nog tot en met donderdag dicht.

De leerlingen krijgen de komende dagen thuisonderwijs. Voor de leerlingen die niet thuis kunnen zijn wordt noodopvang geregeld. De Klimboom hoopt op vrijdag weer open te kunnen vanwege de Koningsspelen.

09:49 Erasmus MC: '925 miljoen voor testevenementen zinloos'

De 925 miljoen euro die de overheid investeert in coronateststraten om mensen weer toegang tot evenementen en uitjes te geven, kan op een veel betere manier besteed worden. Dat staat in een open brief die vier ziekenhuisbestuurders, waaronder die van het Erasmus MC, enkele artsen en de vier voorzitters van grote zorgverzekeraars aan minister De Jonge hebben gestuurd. Dat schrijft de NOS.

Die 925 miljoen euro wordt gebruikt om verschillende proefevenementen te houden om te kijken hoe de samenleving weer open kan. Stichting Open Nederland heeft dat bedrag ter beschikking om tot eind augustus proefevenementen te organiseren.

"Kiezen we voor een kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen of willen we het bedrag duurzaam investeren in een gezondere samenleving?", vragen ze zich af.

09:30 1146 nieuwe besmettingen gemeld op zondag

Het RIVM meldt zondag 1146 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat zijn er iets meer dan zaterdag, toen 1126 nieuwe besmettingen werden gemeld. Vrijdag waren het er 1344, donderdag 1107 en woensdag 707. Het aantal besmettingen van vandaag ligt ook boven het weekgemiddelde van 1036 besmettingen.

In totaal zijn in de afgelopen 24 uur twee regiogenoten overleden aan het coronavirus. Zij komen uit Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis. Daarnaast zijn negen mensen opgenomen in het ziekenhuis.

