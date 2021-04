Liveblog teruglezen: Kabinet koerst af op versoepelingen, omstreden Koningsdagfeest gaat niet door

- Kabinet koerst af op versoepelingen van de coronamaatregelen.

- Buitenschoolse opvang weer geopend voor iedereen.

- 1042 nieuwe besmettingen gemeld maandag.

21:16 Studie bevestigt: zwaarlijvige patiënten worden sneller ernstig ziek van corona

Bij mensen met overgewicht of obesitas verloopt het coronavirus ernstiger dan bij mensen met een gezond gewicht. Ook hebben ze vaker zuurstof nodig en moeten ze vaker beademd worden, blijkt uit internationaal onderzoek in elf landen, waaronder Nederland. De internationale resultaten komen overeen met de Nederlandse, die al eerder bekend werden.

Voor het onderzoek zijn wereldwijd ruim 7 duizend coronapatiënten onderzocht. Van deze groep had ruim een derde overgewicht en bijna een derde obesitas. Ondanks dat het ziekteverloop bij die twee groepen patiënten ernstiger was, werd er niet meer sterfte geconstateerd dan bij patiënten met een gezond gewicht.

"Onafhankelijk van andere risicofactoren zien we dat een te hoog BMI daadwerkelijk kan leiden tot een ernstiger verloop bij een corona-infectie", zegt immunoloog Siroon Bekkering van het Radboudumc en hoofdonderzoeker van het Nederlandse deel van de studie. Een verklaring is dat overgewicht en obesitas gekenmerkt worden door chronische ontstekingen, waardoor zwaarlijvige mensen vatbaarder zijn voor virussen. Ook hebben ze eerder last van kortademigheid, waardoor ze sneller beademd moeten worden.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Diabetes Care.

21:03 Korte heropening van vijf Rotterdamse theaters zorgt voor gemengde reacties

Het zijn zware tijden voor de theaters, die sinds half december vorig jaar hun deuren dicht moeten houden. Maar voor vijf Rotterdamse theaters komt aan die stilte even een einde. Zij gaan vanaf maandagavond drie dagen open, als onderdeel van 'Testen voor toegang'.

Een proef vanuit de overheid, waarbij mensen met testbewijzen naar culturele activiteiten of evenementen kunnen. "Oh, we mogen weer wat met publiek!, was onze eerste reactie. Maar gaandeweg de rit dachten we: dat hele testgebeuren had er niet op deze manier bij gehoeven."

18:57 Testevenement in Lichtenvoorde uitgesteld na ophef

De kaartjes waren binnen een paar minuten allemaal de deur uit, maar het Startschotgala is tot nader order uitgesteld. Het Fieldlabevenement in Lichtenvoorde, op het terrein van de Zwarte Cross, zou op 1 mei plaatsvinden. De organisatie kijkt of er een andere datum voor het festival kan worden gevonden.

Volgens de organisator is het Startschotgala uitgesteld vanwege de maatschappelijke discussie. Er was flink wat ophef over het testevenement in Lichtenvoorde, alsmede het Koningsdagfeest dat Fieldlab in samenwerking met radio 538 in Breda zou organiseren. Het Koningsdagfeest was 'een slag in het gezicht van de zorg'. Een petitie tégen de 538 Oranjedag was al meer dan 370 duizend keer ondertekend, voordat de gemeente Breda liet weten geen vergunning af te geven.

18:31 Geen grote zorgen bij Kuipers over voorgenomen versoepelingen

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg kan leven met de versoepelingen vanaf 28 april die het kabinet vermoedelijk morgen bekendmaakt. Wel is het volgens de voorman van de ziekenhuizen belangrijk dat coronamaatregelen stap voor stap worden losgelaten.

Het afschaffen van de avondklok zal volgens hem nauwelijks effect hebben op de ziekenhuisopnames. "Ik ben er niet ongerust op", zei hij bij zijn wekelijkse persmoment. Kuipers wees er opnieuw op dat het opschuiven van de begintijd van de avondklok naar 22:00 uur ook nauwelijks gevolgen had voor de ziekenhuizen.

Daar is volgens Kuipers inmiddels 'echt een kentering' te zien. Voor het eerst in lange tijd lopen de voorspellingen achter op de gevreesde stijging van ziekenhuisopnames. "We zijn qua bezetting nog niet over de piek, maar dat lijkt wel het geval te zijn bij het aantal dagelijkse opnames."

17:13 Omstreden 538-Koningsdagfeest gaat niet door

De 538 Oranjedag gaat niet door. Het testevenement zou op 24 april in Breda plaatsvinden en maar liefst 10 duizend mensen zouden erbij kunnen zijn. De gemeente Breda gooit roet in het eten: er wordt geen vergunning gegeven voor het evenement.

De Oranjedag was een van de zogeheten Fieldlab-evenementen, waarbij getest wordt op welke manier er weer evenementen plaats kunnen vinden. De Oranjedag met 10 duizend bezoekers kon echter op veel kritiek rekenen. Het feest zou 'een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop'. Een petitie tegen het evenement werd in korte tijd al zo'n 370 duizend keer ondertekend.

Mensen die al een kaartje voor het feest hadden gekocht, krijgen volgens 538-eigenaar Talpa hun geld terug.

15:49 Dordtse muzikant organiseert eigen festival om maar muziek te kunnen maken

Spelen voor een computerscherm is niet hetzelfde als een dampend metalconcert. Dat weet Nick Wilschut als geen ander. De 17-jarige gitarist uit Dordrecht neemt het heft in eigen handen en organiseert dit weekend een eigen festival: We Will Rock Corona.

Helemaal zoals vanouds is het niet: het festival is online en coronaproof. Máár, het geeft wel de kans aan bandjes om éindelijk weer eens samen te spelen, hetgeen wat Nick zelf zo gemist heeft het afgelopen jaar. “Als je met je band speelt heb je onderlinge grapjes en kun je al je energie en frustratie kwijt. De hele avond lekker doorraggen. Dat is heel tof."

15:35 RIVM: 1042 nieuwe coronabesmettingen in de regio

Het RIVM meldt maandag 1042 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat ligt onder het weekgemiddelde van 1064 besmettingen en is minder dan het aantal dat zondag werd gemeld.

Daarnaast zijn zestien mensen opgenomen in het ziekenhuis. Zondag waren dat er nog 'maar' negen. Het is voor het eerst in bijna twee weken tijd dat er zoveel mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen in de regio.

14:50 Kabinet koerst af op versoepelingen

Het einde van de avondklok en het openen van de terrassen lijken toch dichterbij te zijn dan verwacht. Ingewijden melden aan de NOS dat het kabinet bij de persconferentie dinsdag gaat aankondigen dat er versoepelingen aankomen. De avondklok zou per 28 april verdwijnen en de terrassen zouden - onder voorwaarden - weer open kunnen.

Eerder op de dag leek het er al op dat er dinsdag een 'positieve' persconferentie gehouden zou worden. Zondag bleek dat het kabinet na het Catshuisoverleg positiever is geworden over het openen van de terrassen en het afschaffen van de avondklok.

Het openen van de terrassen zou overigens onder voorwaarden zijn: het zou gaan om maximaal twee bezoekers per tafel, die afkomstig zijn uit hetzelfde huishouden. Ook zouden de terrassen om 18:00 uur moeten sluiten.

14:22 Buitenschoolse opvang vanaf 19 april weer open voor iedereen

In de afgelopen maanden was de buitenschoolse opvang (bso) alleen open voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Vanaf 19 april zijn álle kinderen weer welkom op de opvang. En daar zijn de kinderen heel blij mee: "Ik kon niet wachten, ik heb mijn vriendjes zo gemist, nu kunnen we weer samen spelen", zegt de 6-jarige Colin.

13:32 Waarschijnlijk morgen persconferentie over mogelijke versoepelingen

De kans is groot dat er morgen een persconferentie komt over mogelijke versoepelingen. Dat blijkt uit antwoorden van demissionaire bewindslieden voorafgaand aan een overleg in het Torentje over de coronasituatie.

Gisteren bleek na overleg in het Catshuis al dat het kabinet volgens ingewijden positiever is geworden over de kans dat op 28 april de terrassen open kunnen en de avondklok kan worden afgeschaft. Burgemeesters van een aantal grote steden dringen daar al langer op aan.

12:49 45 duizend aanmeldingen voor testvakantie naar Gran Canaria

Ruim 45 duizend mensen hebben zich aangemeld voor de tweede proefvakantie van Fieldlab naar Gran Canaria. Dat melden de verantwoordelijke reisorganisaties Corendon en TUI. Vooraf werd al rekening gehouden met massale belangstelling: voor de eerste testreis naar Rhodos waren 25 duizend geïnteresseerden.

Tijdens de testreis, die van 1 tot 8 mei wordt georganiseerd, krijgen de reizigers iets meer vrijheid dan tijdens de eerste testvakantie naar Rhodos. Zo mogen de vakantiegangers hun hotel verlaten, terwijl de Rhodosgangers op hun resort moesten blijven.

Uit de 45 duizend aanmeldingen maken de reisorganisaties een selectie van mensen die vaker een dergelijke vakantie zouden boeken. Ook wordt er gekeken naar een goede verhouding tussen mannen en vrouwen.

11:29 Maasstad Ziekenhuis sluit opnieuw operatiekamer om ruimte te maken

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam schaalt de reguliere zorg verder af om de acute zorg van coronapatiënten te kunnen opschalen. Het ziekenhuis sluit voorlopig een tweede operatiekamer. Zo kunnen medewerkers makkelijker worden ingezet voor zorg op de intensive care.

Het Maasstad moet vanwege de landelijke opschaling van 1450 naar 1550 ic-bedden op de intensive care twee extra ic-bedden gaan bijplaatsen. Het gaat van 21 naar 23 bedden op de intensive care. Van de tien operatiekamers in het ziekenhuis zijn er vanaf maandag in totaal 2 dicht. En dat betekent dat een aantal geplande operaties niet door kan gaan.

09:51 Basisschool Hendrik-Ido-Ambacht dicht door corona onder leerkrachten

De Katholieke Jenaplanschool De Klimboom in Hendrik-Ido-Ambacht is dicht vanwege een groot aantal coronabesmettingen onder de leerkrachten. Vijf leraren onder wie de directeur zitten thuis.

Twee van de leerkrachten zijn flink ziek door het coronavirus, zegt het bestuur. De komende week blijft de basisschool nog tot en met donderdag dicht.

De leerlingen krijgen de komende dagen thuisonderwijs. Voor de leerlingen die niet thuis kunnen zijn wordt noodopvang geregeld. De Klimboom hoopt op vrijdag weer open te kunnen vanwege de Koningsspelen.

09:49 Erasmus MC: '925 miljoen voor testevenementen zinloos'

De 925 miljoen euro die de overheid investeert in coronateststraten om mensen weer toegang tot evenementen en uitjes te geven, kan op een veel betere manier besteed worden. Dat staat in een open brief die vier ziekenhuisbestuurders, waaronder die van het Erasmus MC, enkele artsen en de vier voorzitters van grote zorgverzekeraars aan minister De Jonge hebben gestuurd. Dat schrijft de NOS.

Die 925 miljoen euro wordt gebruikt om verschillende proefevenementen te houden om te kijken hoe de samenleving weer open kan. Stichting Open Nederland heeft dat bedrag ter beschikking om tot eind augustus proefevenementen te organiseren.

"Kiezen we voor een kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen of willen we het bedrag duurzaam investeren in een gezondere samenleving?", vragen ze zich af.

09:30 1146 nieuwe besmettingen gemeld op zondag

Het RIVM meldt zondag 1146 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat zijn er iets meer dan zaterdag, toen 1126 nieuwe besmettingen werden gemeld. Vrijdag waren het er 1344, donderdag 1107 en woensdag 707. Het aantal besmettingen van vandaag ligt ook boven het weekgemiddelde van 1036 besmettingen.

In totaal zijn in de afgelopen 24 uur twee regiogenoten overleden aan het coronavirus. Zij komen uit Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis. Daarnaast zijn negen mensen opgenomen in het ziekenhuis.

