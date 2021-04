Buitenschoolse opvang weer open voor iedereen: 'Ik heb mijn vriendjes heel erg gemist'

"Het was echt heel erg lastig met werk, ik kon 's middags gewoon niet meer werken, omdat ik mijn kind van school moest ophalen", zegt een opgeluchte moeder. Ze werkt bij een bierbrouwerij en heeft dus geen essentieel beroep. De kinderen mogen inmiddels in deze lockdown weer naar school, maar de bso bleef tot vandaag wel gesloten voor ze.

Ook voor de kinderen van ouders die essentiële beroepen hebben is er vreugde. "Ik was alleen op de bso, er waren niet heel veel vriendjes, nu zijn mijn eigen vrienden ook weer op de bso", zegt Colin. De 5- jarige Marijn mocht al die tijd niet naar de opvang, maar zijn moeder moest wel gewoon werken. "Dan zet je hem maar achter de tv of playstation, maar dat wil je eigenlijk helemaal niet als ouder", zegt de moeder van Marijn. Zij is dan ook blij dat haar kind weer naar de bso mag.