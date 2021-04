Rob Jacobs in FC Rijnmond: ‘Feyenoord-Vitesse wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen’

Rob Jacobs kijkt uit naar de wedstrijd van komende zondag in De Kuip, wanneer Feyenoord het opneemt tegen Vitesse. Volgens de voormalig trainer van Feyenoord is dit zelfs de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Daarom is het zaak dat Dick Advocaat de boel weer scherp en op de rit krijgt, ook als een strijd om plek vier spelers misschien niet direct zal motiveren. “Advocaat gaat ze dusdanig bewerken dat ze heel sterk aan deze wedstrijd beginnen,” vertelt Jacobs in FC Rijnmond. “Feyenoord moet aan het voetballen komen, met Berghuis en Sinisterra voorin. De middenvelders moeten nu leveren zodat zij de bal krijgen en kansen creëren.”

Jacobs ziet kansen tegen Vitesse, dat met de verloren bekerfinale een bittere pil moest slikken. Hij denkt dat die teleurstelling door kan werken in het slot van het seizoen. “Is die speler die in de goal zat na de wedstrijd al terug in Arnhem? Bero?"



"Tannane had zijn dag niet tegen Ajax, maar Feyenoord moet hem zéker niet laten lopen. Hij schiet ze dit seizoen vanuit alle hoeken en standen binnen. Het is te hopen dat hij die wedstrijd tegen de Amsterdammers nog in zijn hoofd heeft zitten.”

Discussie over Eric Botteghin

Rob Jacobs vindt het logisch dat Eric Botteghin na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord. Hij vindt dat dit al veel eerder had moeten gebeuren. “Ik heb hem in wedstrijden gezien… een man in de rug lopen. Of een pass geven dat je denkt, waar kom jij vandaan? Uit Brazilië? Daar komen geweldige voetballers vandaan.”

Thomas Verhaar, vaste tafelgast in FC Rijnmond, neemt het daarna op voor Botteghin, onderdeel van het kampioenselftal uit 2017. “Hij kan veel beter voetballen dan menigeen denkt. Een echte teamspeler. Het maakt hem niet uit hoe het er uit ziet, als het maar werkt. Natuurlijk komt hij soms in de problemen, als de spelers om hem heen hun niveau ook niet halen. Maar voor Feyenoord was hij een prima speler.”

