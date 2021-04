Rob Jacobs te gast in FC Rijnmond

Rob Jacobs is te gast in FC Rijnmond | Foto: rijnmond

Rob Jacobs is maandag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig-trainer van Sparta, Excelsior en Feyenoord zal meepraten over het laatste voetbalnieuws uit de regio. Naast Jacobs nemen de vaste analisten Thomas Verhaar en Sinclair Bischop plaats aan tafel bij presentator Bart Nolles.