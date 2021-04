Rechter verbiedt Caloh Wagoh; motorclub 'kan de samenleving ontwrichten'

De Caloh Wagoh heeft veel leden in onze regio, onder meer in Spijkenisse. Sommige leden worden verdacht van moorden in Spijkenisse, Rotterdam en Breukelen en van de aanslag op de redactie van Panorama. Ook zou de bende moorden hebben gepleegd in opdracht van topcrimineel Ridouan Taghi.

Caloh Wagoh is de vijfde motorclub in ons land die niet meer mag bestaan.

De rechtbank zegt dat de activiteiten van Caloh Wagoh een ernstig gevaar voor de samenleving vormen. Justitie gaf daarvan een paar voorbeelden. Uit eerdere chats blijkt onder meer dat een van de bestuursleden is gevraagd iemand te liquideren. Vervolgens gaf hij daar drie andere leden van Caloh Wagoh de opdracht toe. In een loods van een van de bestuursleden stonden vluchtauto's en er lagen vuurwapens.

Geweldcultuur

De rechter heeft het over een geweldscultuur, waarbij leden in herkenbare kleuren en outfit geweld plegen.

Een club verbieden is een zware inbreuk op de vrijheid van vereniging, zegt ook de rechtbank. Maar volgens de rechter kan de motorclub de samenleving ontwrichten. Eerder strafrechtelijk optreden was niet genoeg om de criminele activiteiten van de club te stoppen.

Caloh Wagoh kan nog in hoger beroep. Eerder werden de Bandidos, Satudarah, de Hells Angels en No Surrender al verboden. Over de Hells Angels loopt nog een hoger beroepszaak.

Tony de G.

Naast deze civiele zaak over het verbod op de club, lopen er ook strafrechtelijke zaken tegen twintig leden van Caloh Wagoh: het zogeheten Eris-proces. Veel bewijzen tegen Caloh Wagoh steunen op verklaringen van kroongetuige Tony de G. uit Spijkenisse. Hij kreeg wroeging na de liquidatie van cokedealer Jaïr Wesels op een parkeerterrein bij Breukelen. De G. vluchtte naar Spanje en werd daar gearresteerd. Na zijn aanhouding besloot hij als kroongetuige te gaan samenwerken met justitie, in ruil voor bescherming en strafvermindering.