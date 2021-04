Podcast Rijnmond: 'Feyenoord heeft na bekerwinst Ajax alles weer in eigen hand'

Na de bekerwinst van Ajax heeft Feyenoord nog de kans om een ticket voor Europees voetbal in het volgende seizoen te winnen, zonder dat het na dit seizoen in de play-offs hoeft te spelen. "Het zorgt in ieder geval voor een spannende ontknoping van het seizoen," zegt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop in onze wekelijkse podcast over het regionale profvoetbal.

"Anders was het echt als een nachtkaars uitgegaan." Feyenoord kan komende zondag al over Vitesse heen gaan, als het zelf wint in De Kuip van de concurrent in de strijd om plek 4. Die plek geeft nu definitief recht op deelname aan de derde voorronde van de Conference League. "Maar laten we niet doen alsof Feyenoord een goed seizoen heeft gehad en het maximale eruit heeft gehaald als het de play-offs ontloopt," zegt Dennis van Eersel.

Behalve Dennis en Sinclair zijn ook Frank Stout en Ruud van Os van de partij is deze podcast op maandag. Ze bespreken de laatste stand van zaken rondom Feyenoord City, met zorgen over het mobiliteitsplan rondom het nieuwe stadion. Het gaat over het toekomstperspectief van FC Dordrecht en hoe Excelsior de rest van dit seizoen moet uitspelen.



