Chris Woerts adviseert Feyenoord vooruitlopend op wijzigingen Europese competities: 'Investeer in benen, niet in stenen'

Er wordt al lang over gesproken, maar dit weekend maakten twaalf grote Europese voetbalclubs hun idee concreet. Een alternatieve competitie voor de Champions League, genaamd de Super League, en bedoeld voor de elite van het Europese clubvoetbal. De clubs komen uit drie landen: Spanje (Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid), Engeland (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur) en Italië (AC Milan, Inter en Juventus).

De inkomsten in de Champions League, nu nog het meest lucratieve toernooi, zouden danig kunnen veranderen. En als die hele Super League er nooit komt, zal de verdeling van het geld binnen de deelnemende clubs in de Champions League mogelijk nog schever groeien. En voor een club als Feyenoord, worden de Europese inkomsten minder en minder, nu ook de Europa League wordt uitgekleed en de Conference League er bij komt.

Chris Woerts vertelt in onderstaande video over de situatie én de eventuele gevolgen voor Feyenoord in de toekomst:

Conference League financieel minder interessant

"En dus moet je, net als PSV, een investeerder het geld laten stoppen in benen en niet in stenen," zegt Woerts. "Betere spelers halen en zo succesvol zijn. Want stadionexploitatie draagt wel bij de begroting, maar transfers en media-inkomsten worden juist alleen maar groter." Hij weet dat de inkomsten in de Conference League toch weer een stuk lager zullen liggen. "Het is gek genoeg nog niet bekend wat het startgeld is in de Conference League. Ze denken dat er tussen de 300 en 350 miljoen te verdelen is in die competitie. Een beetje vergelijkbaar met de Europa League, maar de UEFA heeft het nog niet bekendgemaakt. De tv-contracten moeten nog afgesloten worden. Het staat sowieso niet in verhouding tot de gelden in de Champions League."

De Champions League waar Feyenoord zo van droomt. Met de komst van een investeerder hoopt het vaker in die competitie te kunnen spelen, om zo zichzelf en de investeerder weer iets terug te kunnen geven. Maar het grootste Europese toernooi staat dus onder druk. "Er is een pure machtsstrijd gaande tussen de clubs en de UEFA over de verdeling van het geld in de Champions League," vertelt Woerts. "Het zal leiden tot een nieuwe verdeling van de media-inkomsten in het Europese voetbal."

Mark Koevermans sprak in december nog uitgebreid over wat Feyenoord een eventuele investeerder te bieden heeft.

Uiteindelijk komt deze discussie tot een oplossing. En dat hoeft niet per se verkeerd uit te pakken, weet Woerts uit het verleden. "In 1992 was er heel veel weerstand tegen de komst van de Champions League. Ik herinner mij dat Louis van Gaal toen zei dat het een gedrocht was. Uiteindelijk is het een fantastische competitie geworden. Net als toen komt dit voort uit het feit dat clubs meer zekerheid willen over hun Europese inkomsten. Ze zijn te afhankelijk van hun plaats in de nationale competitie. Als je een slecht seizoen hebt, doe je het jaar erna niet mee. Dat kost honderden miljoenen. En ze willen zeker zijn van hun plek en inkomsten."