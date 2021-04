Rotterdam wil schone en stille taxi's vanaf 2025

De gemeente Rotterdam heeft met staatssecretaris Van Veldhoven afspraken gemaakt over de inzet van schone en stille taxi's vanaf 2025. Naast de gemeente Rotterdam zetten nog vijf andere grote steden hun handtekening. De afspraken zijn onderdeel van het plan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in 2030 taxivervoer schoner en stiller te laten zijn.

In de overeenkomst staat onder meer dat alle nieuwe taxi's in de stad uitstootvrij moeten zijn vanaf 2025. De afspraken zijn een eerste stap op weg naar schone taxi’s in heel Nederland; dat doel wil de staatssecretaris dan in 2030 bereiken.

Hoewel de gemeente Rotterdam de taxi's niet zelf koopt, worden chauffeurs in de stad wel geholpen: er worden bijvoorbeeld meer laadpalen bij taxi-standplaatsen geplaatst. Het ministerie denkt daarnaast taxichauffeurs over de streep te kunnen trekken met fiscale voordelen als ze een schone taxi aanschaffen.

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven rijden taxi's gemiddeld vier keer zoveel kilometers dan een gewone personenauto. "Als ze allemaal elektrisch of op waterstof rijden is dat goed voor de schone lucht, het klimaat en is er minder lawaai op straat. Fijn voor de chauffeur, de passagier en eigenlijk voor alle andere mensen in de stad", legt de staatssecretaris uit.

In een schriftelijke reactie geeft de Rotterdamse wethouder Arno Bonte aan dat taxi's zonder uitstoot een belangrijke schakel zijn in het verbeteren van de luchtkwaliteit. "We trekken daarom alles uit de kast, de gezondheid van onze inwoners is in Rotterdam topprioriteit." Wat de regels voor taxi's na 2025 precies worden, is nog niet helemaal bekend. Volgens het ministerie kan er gebruik worden gemaakt van de milieuzones in de stad om vervuilende taxi's te weren.