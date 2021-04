Podcast Sparta vol nostalgie: 'Als ik terug denk aan Nieuw-Vreelust moet ik bijna huilen'

Ruud van Os haalt herinneringen op aan Nieuw-Vreelust, het jeugdcomplex op een steenworp afstand van Het Kasteel. In zijn jeugd is hij er veel geweest en koestert er nog altijd warme gevoelens aan. "Als ik terug denk aan Nieuw-Vreelust moet ik bijna huilen".



Met Anton Slotboom bespreken we ook de week van Sparta die achter ons ligt. Daarin werd in een besloten oefenwedstrijd gewonnen van RKC Waalwijk. Slotboom heeft het, zeker vanuit supportersperspectief, niet zo op het fenomeen besloten wedstrijden...

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl